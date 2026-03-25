Αφθώδης Πυρετός: Σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της Λέσβου – Βρέθηκαν 13 κρούσματα

Η εξάπλωση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο παίρνει δραματικές διαστάσεις, με τις κτηνιατρικές αρχές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνέχεια της κτηνοτροφίας στο νησί.

Νέα κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες

Αργά χθες το βράδυ, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επιβεβαίωση οκτώ νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης, εντός της ζώνης προστασίας των τριών χιλιομέτρων από το πρώτο κρούσμα που καταγράφηκε στις 16 Μαρτίου.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 13 κρούσματα στις 140 μονάδες της ζώνης, με τα αποτελέσματα να έχουν βγει μέχρι στιγμής μόνο για τις 80 από αυτές, ενώ εκκρεμεί η έκδοση αποτελεσμάτων για άλλες 60 μονάδες.

Μαζική θανάτωση και υγειονομική διαχείριση των ζώων

Η κατάσταση οδηγεί στη θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, που ξεπερνούν τα 3.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή. Τα ζώα θα ταφούν υγειονομικά στις ίδιες τις εκτροφές, οι οποίες στη συνέχεια θα απολυμανθούν.

Παράλληλα, από σήμερα ξεκινά η μαζική δειγματοληψία σε εκατοντάδες μονάδες της ζώνης επιτήρησης, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τα πρώτα κρούσματα, μια περιοχή που αποτελεί βασικό πυρήνα της κτηνοτροφίας της Λέσβου.

Απαγόρευση μεταφοράς ζώων και επιπτώσεις στο Πάσχα

Παρά τη λύση στο ζήτημα της παραγωγής γάλακτος, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση μεταφοράς και σφαγής προβάτων στα σφαγεία του νησιού, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία ενόψει Πάσχα, καθώς αναμενόταν η σφαγή 70.000 αρνιών, η πλειονότητα των οποίων προοριζόταν για εξαγωγή εκτός Λέσβου. Για πρώτη φορά καταγράφεται πώληση αμνοεριφίων από άλλες περιοχές της χώρας στο νησί.

Προτάσεις και προειδοποιήσεις ειδικών

Ο συνταξιούχος κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, που έχει διαχειριστεί όλες τις κτηνιατρικές κρίσεις στη Λέσβο τα τελευταία 40 χρόνια, επισημαίνει ότι η χώρα έχει χάσει το καθεστώς «ελεύθερης αφθώδους». Προτείνει να εξεταστεί έγκαιρα το ενδεχόμενο εμβολιασμού των ζώων, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Ο κ. Τσκίρης υπογραμμίζει ότι η ανίχνευση αντισωμάτων στα δείγματα δημιουργεί ανησυχία για τον πραγματικό χρόνο εμφάνισης και τη διασπορά της νόσου στο νησί, ενώ τονίζει ότι ο ανιχνευόμενος ορότυπος προκαλεί σχεδόν ασυμπτωματική νόσο στα πρόβατα.

«Το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν και στην περίπτωσή μας του ‘σφαγιάζειν’», καταλήγει.

