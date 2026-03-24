Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Νέα κρούσματα, θανατώσεις ζώων και αυστηρά μέτρα σε εκτροφές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, μετά την επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε εκτροφές του νησιού, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε τρία νέα κρούσματα του νοσήματος, τα οποία αφορούν συνολικά πέντε εκτροφές προβάτων και βοοειδών στη Λέσβο.

Ειδικότερα, μολυσμένες κηρύχθηκαν μία εκτροφή προβάτων, μία εκτροφή βοοειδών, καθώς και τρεις συστεγαζόμενες εκτροφές προβάτων. Μετά και τη νέα αυτή εξέλιξη, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού φτάνει πλέον τα πέντε, σε επτά εκτροφές.

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση των κρουσμάτων, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης του ιού, όπως προβλέπεται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Στις εκτροφές που έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες εφαρμόζονται μέτρα πλήρους διαχείρισης της υγειονομικής απειλής. Αυτά περιλαμβάνουν τη θανάτωση όλων των ευαίσθητων ζώων και την καταστροφή των πτωμάτων, καθώς και τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων και κάθε άλλου υλικού που ενδέχεται να έχει μολυνθεί.

Παράλληλα, απομονώνονται ή οδηγούνται σε επεξεργασία για την εξάλειψη του ιού όλα τα αποθέματα που υπάρχουν στις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, όπως γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, προϊόντα με βάση το κρέας, σφάγια, σπέρμα, έμβρυα, ωάρια, προβιές, δέρματα, έριο, κόπρος, υγρή κόπρος, στρωμνή και ζωοτροφές.

Γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας ακτίνας τριών χιλιομέτρων, μέσα στην οποία τίθεται σε εφαρμογή ένα αυστηρό πλέγμα περιοριστικών μέτρων. Στη ζώνη αυτή γίνεται καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων με ζώα ευαίσθητων ειδών, καθώς και απογραφή του ζωικού κεφαλαίου, η οποία ενημερώνεται διαρκώς.

Ταυτόχρονα, όλες οι μονάδες με ευαίσθητα ζώα υποβάλλονται σε τακτικές κτηνιατρικές επιθεωρήσεις, με τρόπο που να αποτρέπει κάθε πιθανότητα μετάδοσης του ιού από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση.

Στο πλαίσιο των μέτρων, απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας η μεταφορά ζώων προς σφαγή στα σφαγεία της Λέσβου, ενώ απαγορεύονται επίσης οι μετακινήσεις ζώων ευαίσθητων ειδών, όπως και οι μεταφορές τους από μονάδα σε μονάδα.

Σε ισχύ τίθεται ακόμη απαγόρευση για εμποροπανηγύρεις, αγορές, εκθέσεις και κάθε άλλη συνάθροιση ζώων ευαίσθητων ειδών, όπως και για την πλανόδια οχεία. Επίσης, απαγορεύεται η τεχνητή σπερματέγχυση, καθώς και η συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα που ανήκουν σε ευαίσθητα είδη.

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, το υπουργείο διευκρινίζει ότι το νωπό κρέας, ο κιμάς, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας που προέρχονται από ζώα εντός της ζώνης προστασίας μπορούν να διατίθενται μόνο στην αγορά της Λέσβου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο έπειτα από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από ζώα των ίδιων περιοχών, ενώ απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που λαμβάνονται από ζώα ευαίσθητων ειδών της ζώνης προστασίας.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι προβιές, τα δέρματα, το έριο των προβάτων, το τρίχωμα των μηρυκαστικών και οι τρίχες των χοίρων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να διατεθούν μόνο υπό όρους και κατόπιν σχετικής άδειας. Το ίδιο ισχύει για τη μεταφορά και τη διασπορά της κόπρου, αλλά και για τη διάθεση ζωοτροφών, χορτονομής, χόρτου και άχυρου.

Οποιαδήποτε εξαίρεση από τα παραπάνω μέτρα μπορεί να εγκριθεί μόνο με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, το οποίο έχει πλέον κομβικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης στο νησί.

