Αυτή είναι η απόφαση για τον Μουγκοπέτρο

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του Άρη Μουγκοπέτρου βγήκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.2025), η οποία κρίνει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου αθώο.

Στα δικαστήρια Τρίπολης έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης για τον Άρη Μουγκοπέτρο, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, την οποία υπέβαλλε η σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αισθάνεται, αφού στις δηλώσεις του φαινόταν χαμογελαστός, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε συγκινημένος: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».

«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θηρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών», ανέφερε ο δικηγόρος του γνωστού μουσικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



