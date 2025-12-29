Αυτή είναι η απόφαση για τον Μουγκοπέτρο

Στα δικαστήρια Τρίπολης έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης για τον Άρη Μουγκοπέτρο, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, την οποία υπέβαλλε η σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων

29 Δεκ. 2025 17:11
Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του Άρη Μουγκοπέτρου βγήκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.2025), η οποία κρίνει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου αθώο.

Στα δικαστήρια Τρίπολης έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης για τον Άρη Μουγκοπέτρο, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, την οποία υπέβαλλε η σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αισθάνεται, αφού στις δηλώσεις του φαινόταν χαμογελαστός, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε συγκινημένος: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».

«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θηρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών», ανέφερε ο δικηγόρος του γνωστού μουσικού.

