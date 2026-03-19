Αυτή είναι η μέθοδος για να ρίξετε την κοιλιά σας με «χορταίνοντας»

Τι μπορείτε να τρώτε και τι να αποφεύγετε για χορταστικά γεύματα με λιγότερες θερμίδες, από πρωινό μέχρι σνακ

19 Μαρ. 2026 23:39
Pelop News

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε ότι ξεκινούν κάθε εβδομάδα διατροφή με την υπόσχεση να χάσουν βάρος, ωστόσο, οι παραδοσιακές δίαιτες επικεντρώνονται στον περιορισμό θερμίδων, αφήνοντας συχνά αισθήματα πείνας και μειωμένη ενέργεια.

Η μέθοδος «volume eating» προσφέρει μία εναλλακτική: Κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, ώστε να νιώθουμε χορτάτοι χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς.

Η Dr. Federica Amati εξηγεί ότι η υπερβολική μείωση θερμίδων μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό, να αυξήσει την πείνα και να μειώσει τα σήματα κορεσμού. Το «volume eating» επικεντρώνεται σε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό – λαχανικά, φρούτα, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης – που γεμίζουν το στομάχι, επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν να νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα.

Προτάσεις γευμάτων (volume eating)

Πρωινό:

Αντικαταστήστε τα δημητριακά με ζάχαρη, βρώμη, φρούτα και σπόρους
Προσθέστε γιαούρτι ή smoothie με φρούτα για περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Μεσημεριανό:

Αντικαταστήστε τα σάντουιτς με σαλάτες, όσπρια και λαχανικά
Συνδυάστε με άπαχο κοτόπουλο, ψάρι ή λίγους ξηρούς καρπούς για επιπλέον πρωτεΐνη

Βραδινό:

Προσθέστε περισσότερα λαχανικά σε ζυμαρικά ή ρύζι, ή αντικαταστήστε το πιάτο με όσπρια
Παραδείγματα: μακαρόνια με κολοκύθι ή καρότο, φασολάκια ή φακές αντί για περισσότερα ζυμαρικά
Σνακ:

Αντικαταστήστε μπισκότα με ποπ κορν χωρίς βούτυρο
Φρούτα ή ωμοί ξηροί καρποί για να ελέγξετε την πείνα και να αυξήσετε τις φυτικές ίνες
Η μέθοδος «volume eating» δεν αφορά περιοριστικές δίαιτες ή «διατροφικά φαγητά», αλλά έξυπνη επιλογή και αναδιανομή των τροφών στο πιάτο. Με μεγαλύτερες μερίδες τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, μπορούμε να τρώμε χορταστικά, να νιώθουμε ικανοποιημένοι και να υποστηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους χωρίς αίσθημα στέρησης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Η μητρότητα ξεκλείδωσε κομμάτια του εαυτού μου», αποκαλυπτική η Ελένη Φουρέιρα
23:57 Αυτό το ζευγάρι πούλησε το σπίτι του στην Αγγλία για να αγοράσει ολόκληρο χωριό στη Γαλλία
23:39 Αυτή είναι η μέθοδος για να ρίξετε την κοιλιά σας με «χορταίνοντας»
23:21 Από που κατάγονται οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο;
23:00 Νετανιάχου για Ιράν: Πιο αδύναμο από ποτέ, δεν ξέρουμε ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή, ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί
22:52 Δ. Αχαΐα: Κλοπή σε σπίτι, άρπαξαν και καραμπίνα!
22:47 «Έχω βιώσει ψυχολογική βία σε σχέση, όταν κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω δεν μπορούσα» αποκαλυπτική η Χριστίνα Αλούπη
22:39 Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε ταξί, που ήταν σε κίνηση και άρπαξαν σακ βουαγιάζ
22:30 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ, στην οποία σημειώθηκε τζακ ποτ
22:20 «Η απαξίωση του Εκπαιδευτικού είναι η καταδίκη του μέλλοντος Καμία ανοχή στη βία-Ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς»
22:12 «Γονείς από την κόλαση»: Οδήγησαν την κόρη τους στον θάνατο από ασιτία! Βρέθηκε αποστεωμένη και μόλις 36 κιλά
22:00 Η ΑΕΚ προκρίθηκε, αλλά για ένα ημίχρονο τα έκανε όλα λάθος!
21:50 Καρυστιανού: Καταγγέλλει «Ομερτά» στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας
21:39 Πάτρα: Πώς συνελήφθη αρχαιοκάπηλος με χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα
21:30 Έκκληση της αδελφής της 24χρονης για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της στη Βέροια
21:23 Γεννητούρια μέσα σε ασθενοφόρο!
21:11 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 31,1% η ΝΔ που συσπειρώνεται, στο 13,6% το ΠΑΣΟΚ
21:01 Απατεώνες απέσπασαν 79.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
20:51 Πρώην του Προμηθέα φέρνει και πάλι στην Ελλάδα ο Πανιώνιος
20:41 «Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν», νέες καταγγελίες από καθηγητές για επιθέσεις μαθητών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
