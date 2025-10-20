Αυτή είναι η νόσος-απειλή για όλους όσοι έχουν χάσει έστω ένα δόντι

Αποκάλυψη στην παρουσίαση έρευνας στο πλαίσιο του φετινού Συνεδρίου Καρδιολογίας στη Μέση Ανατολή του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας που λαμβάνει χώρα μαζί με το 10ο Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρίας των Εμιράτων στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

20 Οκτ. 2025 23:43
Όσοι είναι οι ενήλικες με απώλειες δοντιών μη τραυματικής αιτιολογίας ίσως να έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νόσων σύμφωνα με παρουσίαση έρευνας στο πλαίσιο του φετινού Συνεδρίου Καρδιολογίας στη Μέση Ανατολή του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας που λαμβάνει χώρα μαζί με το 10ο Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρίας των Εμιράτων στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κυριότερη αιτία θανάτου των ανθρώπων μέσης ηλικίας διεθνώς και προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την καρδιαγγειακή νόσο με τις ασθένειες της στοματικής κοιλότητας, κυρίως της περιοδοντίτιδας, μιας φλεγμονώδους νόσου των ούλων που συχνά προκαλεί απώλεια δοντιών εξαιτίας της υποχώρησης του περιοδοντικού ιστού.

Ο αιτιώδης συσχετισμός μεταξύ της στοματικής υγείας και της καρδιαγγειακής νόσου δεν είναι πλήρως γνωστός, γι’ αυτό και οι ερευνητές διεξήγαγαν μια δευτερεύουσα ανάλυση του Συστήματος Επιτήρησης των Συμπεριφορικών Παραγόντων Κινδύνου του 2014 το οποίο εξέτασε την μη προκληθείσα από τραυματισμό απώλεια δοντιών σε σχέση με την καρδιαγγειακή νόσο συμπεριλαμβανομένου του εμφράγματος, της στηθάγχης και ή του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στην έρευνα συμπεριελήφθησαν 316.588 συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ ηλικίας 40-79 ετών. Συνολικά το 8% ήταν χωρίς δόντια και το 13% είχαν καρδιαγγειακή νόσο. Το ποσοστό όσων είχαν καρδιαγγειακή νόσο και δεν είχαν δόντια ήταν 28% συγκριτικά με μόλις το 7% όσων είχαν καρδιαγγειακή νόσο αλλά δεν τους έλειπαν δόντια.

Επιπλέον όσων δεν είχαν δόντια, ακόμη και εκείνοι που ανέφεραν ότι τους έλειπαν ένα έως πέντε δόντια ή έξι και παραπάνω, αλλά όχι όλα, είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιαγγειακή νόσο, ακόμη και μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες κινδύνου όπως ο δείκτης μάζας σώματος, η ηλικία, η φυλή, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, ο διαβήτης και οι επισκέψεις στον οδοντίατρο.

«Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας υποστηρίζουν την ύπαρξη συσχετισμού ανάμεσα στην οδοντική υγεία και την καρδιαγγειακή υγεία», σχολίασε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Hamad Mohammed Qabha Διευθυντής Ιατρικής και Χειρουργικής στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Ιμάμ Μουχάμαντ Ίμπν Σαούντ.

«Οι γιατροί θα πρέπει να συστήνουν στους ανθρώπους αυτής της ηλικίας να λαμβάνουν επαρκή οδοντιατρική φροντίδα για την πρόληψη παθήσεων που προκαλούν απώλεια δοντιών, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν ακόμη τρόπο για τη μείωση του μελλοντικού κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου».
