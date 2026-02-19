Αυτή είναι η ποινή στην τραγουδίστρια που «σάρωσε» αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για τρεις μήνες, επέβαλε σήμερα το Γ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στην τραγουδίστρια γνωστής μπάντας και δασκάλα tai chi όπως η ίδια δήλωσε, η οποία παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η νεαρή γυναίκα δικάστηκε σήμερα για δυο πλημμελήματα και συγκεκριμένα για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε ενοχή και για τα δυο. Σύμφωνα με υπολογισμούς για να εξαγοράσει την ποινή της η κατηγορούμενη θα πληρώσει ποσό που μπορεί να φτάνει τις 12.000 ευρώ.

Στην απολογία της, ζήτησε η γυναίκα συγγνώμη και τόνισε πως εκείνο το βράδυ είχε πιει μόνο ένα ποτό, ισχυρισμός που προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου η οποία της απάντησε: «Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό».

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ακόμη ότι κινείται ήδη για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των ΙΧ στα οποία προκάλεσε βλάβη και τόνισε πως εκείνο το βράδυ ένιωθε καλά όταν μπήκε στο αυτοκίνητο της.

Όπως είπε πριν πάει για ποτό με την παρέα της στο Κολωνάκι βρισκόταν στο Γκάζι. «Ήμουν νηστική», είπε με την πρόεδρο να της επισημαίνει πάντως πως το φαγητό δεν επηρεάζει τις τιμές του αλκοόλ στο αίμα της. «Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα κανένα άνθρωπο», ανέφερε ακόμη η κατηγορούμενη υποστηρίζοντας πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος της εξαιτίας δυνατού πόνου που ένιωσε αρχικά στο στομάχι της.

Στην απολογία της η τραγουδίστρια υποστήριξε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Είχα ξεκινήσει εκείνη την ημέρα από τις 8:30 τις προπονήσεις (Τai Chi) και δεν είχα προλάβει να φάω. Μετά πήγα σε μια παράσταση φίλων το βράδυ στο Γκάζι και συζητούσαμε καλλιτεχνικά μέχρι αργά. Ύστερα κάποιος πρότεινε να πάμε για ποτό σε μαγαζί στο Κολωνάκι. Ήταν λάθος που πήγα με τόση κούραση. Ήπια ένα ποτό».

Πρόεδρος: Μη μας λέτε ότι ήπιατε ένα ποτό. Αυτές οι ποσότητες αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνουν με ένα ποτό. Δεν ξέρατε ότι γίνονται έλεγχοι; Γιατί οδηγήσατε;

Κατηγορούμενη: Εκ των υστέρων έμαθα ότι είχαν απεργία τα ταξί, δεν είχα φάει…

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήρατε το Μέτρο;

Κατηγορούμενη: Έκανα λάθος. Πήγα ήπια ένα ποτό. Όταν ξεκίνησα να πάω σπίτι ήμουν καλά μετά με έπιασε ένας πόνος στο στομάχι και μου δίπλωσε το τιμόνι. Σοκαρίστηκα δεν έχω τρακάρει ποτέ στη ζωή μου. Πήγα να ισιώσω το αμάξι και χτύπησα στο δεύτερο…

Πρόεδρος: Η ποσότητα αλκοόλ ήταν μεγάλη πάντως…

Κατηγορούμενη: Δεν είχα φάει…

Πρόεδρος: Φάγατε δεν φάγατε αυτό θα έδειχνε. Η ποσότητα αλκοόλ που ανιχνεύεται δεν έχει σχέση με το φαγητό!

Κατηγορούμενη: Ένα ποτό ήταν πάντως.

Πρόεδρος: Όλο αυτό δηλαδή είναι από ένα ποτό; Εντάξει!

Κατηγορούμενη: Δόξα τω θεώ που δεν χτύπησα άνθρωπο. Έχω πληρώσει ήδη το πρόστιμο θα πάω να βρω άμεσα τους ιδιοκτήτες να τους αποζημιώσω άμεσα. Ταπεινά συγγνώμη σε όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιω ξανά σταγόνα.

Πρόεδρος: Με τι ασχολείστε;

Κατηγορούμενοι: Είμαι τραγουδίστρια και δασκάλα Tai Chi.

Πρόεδρος: Δεν γνωρίζουμε. Τι είναι αυτό;

Κατηγορούμενη: Είναι θεραπευτική κινέζικη ιατρική χιλιάδων ετών. Βοηθάει ασθενείς, άτομο είχε καρκίνο και το ξεπέρασε. Τώρα τα βρίσκουν και οι δυτικοί γιατροί!

