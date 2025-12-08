Αυτιάς: Επιβολή τέλους 9,99 ευρώ σε ασιατικά δέματα για να σωθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας

Με κατεπείγουσα ερώτηση προς τον Επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζητά την άμεση επιβολή ειδικού τέλους 9,99 ευρώ σε κάθε μικρό δέμα που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σκοπός της πρότασης είναι η προστασία της βιωσιμότητας χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η διασφάλιση εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το αίτημα έχει τη στήριξη κεντρικών ενώσεων Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και μεταποιητικών φορέων, οι οποίοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο μαζικού κλεισίματος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Αυτιάς, τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες διατίθενται σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του κόστους παραγωγής, προκαλώντας σοβαρούς κραδασμούς στις εγχώριες αγορές.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει ήδη επισημάνει τον κίνδυνο που συνδέεται όχι μόνο με την οικονομική ζημιά αλλά και με την χαμηλή, συχνά αμφίβολη ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλεί τον Επίτροπο να απαντήσει αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να λάβει άμεσα μέτρα και αν θα προχωρήσει στην επιβολή του προτεινόμενου τέλους των 9,99 ευρώ, εξασφαλίζοντας έτσι ίση φορολογική μεταχείριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προϊόντα.

