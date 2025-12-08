Αυτιάς: Επιβολή τέλους 9,99 ευρώ σε ασιατικά δέματα για να σωθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ καταθέτει κατεπείγουσα ερώτηση και ζητά ίση φορολογική μεταχείριση – Στήριξη από Επιμελητήρια και Εμπορικούς Συλλόγους

Γιώργος Αυτιάς
08 Δεκ. 2025 10:10
Pelop News

Με κατεπείγουσα ερώτηση προς τον Επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζητά την άμεση επιβολή ειδικού τέλους 9,99 ευρώ σε κάθε μικρό δέμα που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σκοπός της πρότασης είναι η προστασία της βιωσιμότητας χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η διασφάλιση εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το αίτημα έχει τη στήριξη κεντρικών ενώσεων Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και μεταποιητικών φορέων, οι οποίοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο μαζικού κλεισίματος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Αυτιάς, τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες διατίθενται σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του κόστους παραγωγής, προκαλώντας σοβαρούς κραδασμούς στις εγχώριες αγορές.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει ήδη επισημάνει τον κίνδυνο που συνδέεται όχι μόνο με την οικονομική ζημιά αλλά και με την χαμηλή, συχνά αμφίβολη ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλεί τον Επίτροπο να απαντήσει αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να λάβει άμεσα μέτρα και αν θα προχωρήσει στην επιβολή του προτεινόμενου τέλους των 9,99 ευρώ, εξασφαλίζοντας έτσι ίση φορολογική μεταχείριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ