Αυτιάς στο Στρασβούργο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ενιαία αγορά με τέτοιες τιμές στο ρεύμα»

Από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γιώργος Αυτιάς απηύθυνε έκκληση στον Επίτροπο Ενιαίας Αγοράς Stéphane Séjourné, ζητώντας να επισπευσθεί η ηλεκτρική διασύνδεση των κρατών-μελών ώστε να τερματιστεί η μεγάλη ανισορροπία στις τιμές ρεύματος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Παρακολουθούμε μια τεράστια ανισορροπία στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και άλλες χώρες η μεγαβατώρα κοστίζει 230 ή 250 ευρώ, ενώ αλλού μόλις 80 ή 90 ευρώ. Είναι άδικο, γιατί δεν υπάρχει η καλωδίωση», υπογράμμισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Ο κ. Αυτιάς σημείωσε ότι το πρώτο βήμα για τη μείωση των τιμών έγινε ήδη στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε την πρότασή του για χρηματοδότηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων μέσω του νέου προϋπολογισμού.

«Δεν υπάρχει ενιαία αγορά με ανισότητες από 90 έως και 250 ευρώ στη μεγαβατώρα. Ο νέος προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να καταργήσει αυτές τις αδικίες. Είστε Επίτροπος της Ενιαίας Αγοράς, υπάρχει ενιαία αγορά με τέτοιες διαφορές; Δεν νομίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Αυτιάς υπογράμμισε με έμφαση:

«Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια, κύριε Επίτροπε», καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για την εναρμόνιση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη.

