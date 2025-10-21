Αυτιάς στο Στρασβούργο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ενιαία αγορά με τέτοιες τιμές στο ρεύμα»

Παρέμβαση για την ανάγκη άμεσης ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ευρώπη έκανε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κάλεσε την Κομισιόν να επιταχύνει τις διαδικασίες, τονίζοντας ότι «το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια».

Αυτιάς στο Στρασβούργο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ενιαία αγορά με τέτοιες τιμές στο ρεύμα»
21 Οκτ. 2025 12:15
Pelop News

Από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γιώργος Αυτιάς απηύθυνε έκκληση στον Επίτροπο Ενιαίας Αγοράς Stéphane Séjourné, ζητώντας να επισπευσθεί η ηλεκτρική διασύνδεση των κρατών-μελών ώστε να τερματιστεί η μεγάλη ανισορροπία στις τιμές ρεύματος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Παρακολουθούμε μια τεράστια ανισορροπία στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και άλλες χώρες η μεγαβατώρα κοστίζει 230 ή 250 ευρώ, ενώ αλλού μόλις 80 ή 90 ευρώ. Είναι άδικο, γιατί δεν υπάρχει η καλωδίωση», υπογράμμισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Ο κ. Αυτιάς σημείωσε ότι το πρώτο βήμα για τη μείωση των τιμών έγινε ήδη στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε την πρότασή του για χρηματοδότηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων μέσω του νέου προϋπολογισμού.

«Δεν υπάρχει ενιαία αγορά με ανισότητες από 90 έως και 250 ευρώ στη μεγαβατώρα. Ο νέος προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να καταργήσει αυτές τις αδικίες. Είστε Επίτροπος της Ενιαίας Αγοράς, υπάρχει ενιαία αγορά με τέτοιες διαφορές; Δεν νομίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Αυτιάς υπογράμμισε με έμφαση:
«Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια, κύριε Επίτροπε», καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για την εναρμόνιση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ