Αυτισμός: Οι άλλες διαταραχές παρουσιάζει το 75% των παιδιών που είναι στο φάσμα

Αν και μάλλον δεν προκαλούν μεγάλη έκπληξη αυτά τα αποτελέσματα, η έρευνα -με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης- που δημοσιεύθηκε στο PLOS One– διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα μισά (55,6%) παιδιά που παραπέμπονται για αξιολόγηση της διαταραχής φάσματος του αυτισμού μπορεί επίσης να πληρούν το διαγνωστικό όριο για τη ΔΕΠΥ, και σίγουρα έχουν τουλάχιστον κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ

Αυτισμός: Οι άλλες διαταραχές παρουσιάζει το 75% των παιδιών που είναι στο φάσμα
05 Οκτ. 2025 22:26
Pelop News

Εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και παρουσιάζουν παράλληλα και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, όπως συμπέρανε νεότερη μελέτη, τρία στα τέσσερα παιδιά (76,2%) με διαταραχή φάσματος αυτισμού παρουσίαζαν εξίσου και νευροδιαφορικούς νευρότυπους -συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), τη μάθηση και τις κινητικές διαφορές.

Αν και μάλλον δεν προκαλούν μεγάλη έκπληξη αυτά τα αποτελέσματα, η έρευνα -με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης- που δημοσιεύθηκε στο PLOS One– διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα μισά (55,6%) παιδιά που παραπέμπονται για αξιολόγηση της διαταραχής φάσματος του αυτισμού μπορεί επίσης να πληρούν το διαγνωστικό όριο για τη ΔΕΠΥ, και σίγουρα έχουν τουλάχιστον κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ. Eπειδή η μελέτη εξέτασε μόνο μια μικρή επιλογή πιθανών νευροτύπων, σημειώνεται ότι ο πραγματικός αριθμός των παιδιών με αυτισμό και άλλους νευροτύπους μπορεί να είναι υψηλότερος.

Εκτός από τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, η νευροδιαφορετικότητα αναφέρεται στο σύνολο των ανθρώπων που πάσχουν από παθήσεις, όπως είναι η δυσλεξία, η δυσπραξία ή άλλα νευρολογικά προβλήματα και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο πάσχων μαθαίνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν ανώνυμα ιατρικά αρχεία παιδιών ηλικίας μεταξύ δύο και 17 ετών που παραπέμφθηκαν για αξιολόγηση του φάσματος αυτισμού, χρησιμοποιώντας επικυρωμένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση νευροδιαφορικών χαρακτηριστικών.

Διαπιστώθηκε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των νευροδιαφορών που εντοπίζονται και στην έγκαιρη διάγνωση, ενώ τα νευροδιαφορετικά κορίτσια είχαν λιγότερες πιθανότητες να εντοπιστούν πριν από την ηλικία των πέντε ετών, σε σύγκριση με τα αγόρια. Ωστόσο, παρά την κλινική αλληλεπικάλυψη και τη συνύπαρξη της νευροδιαφοροποίησης στα παιδιά, μόλις το 26% των συμμετεχόντων στη μελέτη με άλλα χαρακτηριστικά διερευνήθηκε για μια πρόσθετη υποκείμενη διάγνωση.

Συνεπώς, τα ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια για τη διάγνωση άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να εντοπίσουν τη συνυπάρχουσα νευροδιαφοροποίηση κατά την πρώτη αξιολόγηση, επιτρέποντας την έγκαιρη υποστήριξη και την ανάπτυξη μιας ολόπλευρης αντίληψης του νευροτύπου ενός παιδιού.

«Η μελέτη μας θεωρείται σημαντική, καθώς δείχνει πόσο ζωτικής σημασίας είναι η ολιστική προσέγγιση στην αξιολόγηση των παιδιών, ώστε να εντοπίζονται σωστά οι πιθανές αλληλεπικαλύψεις νευροτύπων. Εκτός από την καλύτερη κατανόηση του νευροδιαφοροποιημένου πληθυσμού στο σύνολό του, ο ακριβής προσδιορισμός της νευροδιαφοροποίησης θα βοηθήσει στην παροχή καλύτερης και πιο προσαρμοσμένης υποστήριξης για τα παιδιά αυτά, όταν χρειάζεται. Όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες είναι πραγματικά ολιστικές, ώστε να εντοπίζονται σωστά τα επικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά» επισημαίνει ο Δρ Jason Lang, κλινικός λέκτορας νευροανάπτυξης και επίτιμος σύμβουλος παιδικής και εφηβικής ψυχιατρικής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Η Κίνα εγκαινίασε την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου με εστιατόριο στα σύννεφα ΒΙΝΤΕΟ
23:33 Όραση: Ποιος παράγοντας αυξάνει τη μυωπία αλλά δεν είναι οι οθόνες
23:13 Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
22:55 Το διαστημικό τηλεσκόπιο Γαία εντόπισε αστρικό κύμα στον Γαλαξία
22:41 Ξεκινά εβδομάδα πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ – Έως τις 10 Οκτωβρίου
22:26 Αυτισμός: Οι άλλες διαταραχές παρουσιάζει το 75% των παιδιών που είναι στο φάσμα
22:12 Θεσσαλονίκη: Δικάζεται η συνοδηγός στο τροχαίο που σκοτώθηκε η 21χρονη Έμμα για «υπόθαλψη εγκληματία»
22:11 Ο Τραμπ βγάζει στους δρόμους του Σικάγο 300 εθνοφρουρούς
21:55 Η ηθοποιός Λουκία Μιχαλοπούλου στην «Π»: Το θέατρο είναι χώρος προσωπικής αναμέτρησης
21:44 Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 29χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά
21:36 Γαλλία: Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Λεκορνί
21:25 Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή με Γιόβιτς και Μαρίν ενώ έπαιζε με 10 παίκτες
21:19 Νίκες για ΠΓΕ και Αχαγιά 82 στην πρεμιέρα της national league
21:16 Διαπραγματεύονται Ισραήλ – Χαμάς για τους ομήρους: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες, λέει ο Τραμπ
21:08 Το OLYMPIA FORUM VI ξεκινά την Τρίτη – Η Περιφερειακή Πολιτική ως βασικός πυλώνας Δημοκρατίας και ανάπτυξης 
21:00 Αχαΐα: Το «βάθος» της κάλπης του Νοεμβρίου για την ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
20:52 Μπύρα με φοιτητές στη Σορβόνη ήπιε ο Αλ. Τσίπρας – Τι είπε για τη συνάντηση
20:44 Παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο του ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη
20:36 Χαμάς: «Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία»
20:28 Ψυχολόγοι μιλούν για τα στοιχεία που μισούν όλοι κρυφά στους φίλους τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ