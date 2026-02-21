Αυτό είναι κατακόκκινο υπερτρόφιμο που στηρίζει καρδιά, έντερο και αντοχή

Είναι αλήθεια ότι τα παντζάρια διχάζουν. Άλλοι τα λατρεύουν, άλλοι τα αποφεύγουν. Κι όμως, αυτό το «παραδοσιακό» λαχανικό της ελληνικής κουζίνας φαίνεται πως κρύβει περισσότερα οφέλη απ’ όσα φανταζόμαστε.

Σύμφωνα με τον Richard Allison, εγγεγραμμένο διαιτολόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παντζάρι είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα λαχανικά της καθημερινής διατροφής. Και όχι άδικα: Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνητικού ενδιαφέροντος για τις πιθανές επιδράσεις του στην καρδιά, την πίεση, την αντοχή και την πέψη.

Τι το κάνει ξεχωριστό

Το παντζάρι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9), κάλιο, μαγγάνιο και αντιοξειδωτικές ενώσεις, όπως οι βεταλαΐνες, που του χαρίζουν και το χαρακτηριστικό του χρώμα.

Ωστόσο, το στοιχείο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι τα φυσικά νιτρικά άλατα που περιέχει.

Καρδιά και αρτηριακή πίεση

Όπως εξηγεί ο Dr Allison, τα νιτρικά του παντζαριού μετατρέπονται στον οργανισμό σε μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο βοηθά στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να οδηγήσει σε ήπια αλλά μετρήσιμη πτώση της συστολικής πίεσης, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένες τιμές. Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για «θεραπεία», αλλά για μια διατροφική επιλογή που μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά μέσα σε ένα συνολικά υγιεινό πρότυπο ζωής.

Αντοχή και ενέργεια

Τον ίδιο μηχανισμό αξιοποιούν και οι μελέτες που συνδέουν το παντζάρι με τη βελτίωση της αντοχής. Η καλύτερη αξιοποίηση του οξυγόνου από τους μύες φαίνεται πως μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθυστερήσει την κόπωση και να ενισχύσει την απόδοση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αθλούμενοι επιλέγουν χυμό παντζαριού πριν από προπονήσεις.

Έντερο και καθημερινή ισορροπία

Οι φυτικές ίνες που περιέχει βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στη διατήρηση ενός υγιούς πεπτικού συστήματος. Παράλληλα, τα αντιοξειδωτικά του συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Και όλα αυτά με σχετικά χαμηλή θερμιδική αξία, γεγονός που το καθιστά εύκολη προσθήκη σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα.

Πώς να το απολαύσετε

Μπορείτε να το καταναλώσετε βραστό, ψητό, ωμό σε σαλάτες ή σε χυμό. Τα ωμά διατηρούν περισσότερα θερμοευαίσθητα θρεπτικά συστατικά, ενώ τα μαγειρεμένα είναι πιο ήπια στη γεύση και συχνά πιο εύπεπτα.

Το παντζάρι δεν είναι «μαγικό» τρόφιμο ούτε υποκαθιστά την ιατρική αγωγή. Είναι όμως ένα θρεπτικό, απλό και προσιτό λαχανικό που σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να υποστηρίξει την καρδιαγγειακή υγεία, την αντοχή και την καλή λειτουργία του εντέρου.

Ίσως, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα βρεθεί στο τραπέζι, να το κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά. Όχι ως συνοδευτικό, αλλά ως έναν μικρό σύμμαχο της καθημερινής μας ευεξίας.

