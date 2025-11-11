Αυτό το ξενοδοχείο της Πάτρας έκλεισε για ανακαίνιση ΦΩΤΟ

Προ ημερών το Pelop.gr ανάφερε ότι ξενοδοχείο της Πάτρας που βρίσκεται παραλιακά θα κλείσει για να προχωρήσει σε ανακαίνιση.

Ο λόγος για το ξενοδοχείο «Achaia beach» που βρίσκεται στην περιοχή του Ρίου είναι κλειστό εδώ και λίγες μέρες και ο λόγος έχει να κάνει με ευρεία ανακαίνιση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και στόχος είναι να ολοκληρωθούν το συντομότερο.

Το ξενοδοχείο σίγουρα δεν θα ανοίξει μέσα στο 2025 και πρόθεση του είναι να προλάβει να είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο για να προλάβει την περίοδο του Πατρινού καρναβαλιού.

Πάντως, με βάση την διαθεσιμότητα που δείχνει μέσω του συστήματος κράτησης δημοφιλούς πλατφόρμας, ο προγραμματισμός είναι να ανοίξει στα μέσα Μαρτίου.

