Αυτό το ζευγάρι πούλησε το σπίτι του στην Αγγλία για να αγοράσει ολόκληρο χωριό στη Γαλλία

Στην Αγγλία ζευγάρι πούλησε το σπίτι του στο Μάντσεστερ, αξίας 400 χιλιάδων λιρών, για να αγοράσει ένα ολόκληρο χωριό στη Γαλλία και λέει ότι η ζωή του έχει βελτιωθεί από τότε που έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Liz Murphy, 47 ετών, και ο σύζυγός της, David, 55 ετών, αγόρασαν τον Ιανουάριο του 2021 το ιστορικό αγροτικό χωριουδάκι Lac De Maison, στο Poitou-Charentes, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Το ζευγάρι πούλησε το σπίτι του με τρία υπνοδωμάτια στο Μάντσεστερ για 400 χιλιάδες λίρες και χρησιμοποίησε τα μετρητά για να αγοράσει έξι σπίτια 400 ετών, δύο αχυρώνες και τρία στρέμματα γης.

Έχουν μετατρέψει την ήσυχη πόλη τους σε μια ακμάζουσα επιχείρηση – με τις τρεις εξοχικές κατοικίες τους να είναι σχεδόν πλήρως κλεισμένες για το καλοκαίρι του 2024.

Τώρα λένε ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη.

Το ζευγάρι, που εργαζόταν στο ραδιόφωνο, δεν εξαρτάται πλέον από κάποιον εργοδότη και λέει ότι είναι υπέροχο συναίσθημα να είσαι αυτάρκης και να εργάζεσαι για τον εαυτό σου.

Καθώς η κρίση του κόστους ζωής συνεχίζει να αυξάνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικογένεια αισθάνεται σίγουρη ότι ο τρόπος ζωής των ονείρων της δεν θα ήταν εφικτός στην Αγγλία και πλέον θεωρεί τη Γαλλία ως το σπίτι της.

Η Liz, μητέρα δύο παιδιών, με καταγωγή από το Altrincham του Μάντσεστερ, δήλωσε στον independent.co.uk:

«Ήμασταν πολύ απασχολημένοι, είμαστε σχεδόν πλήρεις φέτος το καλοκαίρι και ακόμη και off season είχαμε επισκέπτες τα περισσότερα Σαββατοκύριακα. Οι ανακαινίσεις και οι εργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη, αλλά ως επί το πλείστον έχουμε τελειώσει. Είμαστε τέσσερα χρόνια τώρα εδώ, οπότε έχουμε συνηθίσει τη συντήρηση και έχουμε γίνει πιο γρήγοροι στην καθημερινή λειτουργία των πραγμάτων. Αλλά ακόμα χρειάζονται δυόμισι ώρες για να κουρέψουμε το γκαζόν, για παράδειγμα, επειδή είναι μεγάλη η έκταση.

Αυτή είναι η πλήρης απασχόληση μας τώρα, είναι τόσο διαφορετική από τις παλιές μας δουλειές στο γραφείο. Κάθε μέρα είναι διαφορετική και όλα όσα κάνουμε είναι για εμάς και την οικογένειά μας. Αγαπάμε το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν μετανιώνουμε που μετακομίσαμε εδώ και δεν σκοπεύουμε να επιστρέψουμε. Είναι ωραίο γιατί εδώ ελέγχουμε λίγο περισσότερο τη μοίρα μας».

Ο σύζυγός της προσέθεσε: «Έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα τώρα στη Γαλλία. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει κάπου ένας διευθύνων σύμβουλος που θα μπορούσε να ξυπνήσει ένα πρωί και να αποφασίσει να μειώσει το μισό προσωπικό σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει χρήματα».

Το ζευγάρι εργαζόταν από τις 9 έως τις 5 και ένιωθε παγιδευμένο στην ρουτίνα και την καθημερινότητά του.

Όμως, αφού οι δύο σύζυγοι τέθηκαν σε άδεια το 2020, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να αφήσουν τη ζωή τους στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι στη Γαλλία.

Όταν το ζευγάρι βρήκε το τεράστιο οικόπεδο, αποφάσισε να πουλήσει το σπίτι του και να μετακομίσει μαζί με τα δύο παιδιά του -τον Tom, 13 ετών, και τη Charlotte, εννέα ετών- και τους γονείς της Liz στον υπέροχο χώρο.

Η Liz δήλωσε: «Εργαζόμασταν και οι δύο και τα παιδιά ήταν διαρκώς σε εξωσχολικούς συλλόγους. Ήταν σαν να βρισκόμασταν σε έναν ατελείωτο διάδρομο. Όταν ήρθε ο Covid και βγήκαμε σε άδεια συνειδητοποιήσαμε ότι βρισκόμασταν σε μια ατελείωτη κούρσα, στην οποία η ζωή μάς προσπερνούσε. Δεν είχαμε περάσει πολύ χρόνο με τα παιδιά και αποφασίσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τη ζωή όλων μας. Είχαμε συζητήσει να μετακομίσουμε στη Γαλλία. Νιώσαμε πιο έντονα την ανάγκη να το κάνουμε και το κάναμε. Η μαμά μου και ο πατριός μου αποφάσισαν να πουλήσουν το σπίτι τους και να έρθουν μαζί μας».

Το ζευγάρι λέει ότι αγαπά το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα επέστρεφε, καθώς η ποιότητα ζωής τους έχει βελτιωθεί αφάνταστα από τότε που έκαναν τη μετακόμιση στην άλλη πλευρά της Μάγχης.

«Δεν είναι τόσο το κόστος ζωής όσο η ποιότητα ζωής της οικογένειάς μας. Έχουμε περισσότερο χρόνο για εμάς, ο απλούστερος τρόπος ζωής μας ταιριάζει. Οι τιμές αυξάνονται και εδώ στη Γαλλία, αλλά αισθανόμαστε ότι έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα εδώ. Επίσης, μεγάλη διαφορά κάνει και ο καλός καιρός», συμπλήρωσε η Liz και με τον σύζυγό της να προσθέτει: «Έχουμε μεγάλα σχέδια για αυτό το χωριό, θέλουμε να συνεχίσουμε τις ανακαινίσεις και να αρχίσουμε να βελτιώνουμε και το σπίτι μας. Θα θέλαμε επίσης να αρχίσουμε να τοποθετούμε ηλιακούς συλλέκτες και να είμαστε αυτόνομοι στην ενέργεια. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό αν ζούσαμε ακόμα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

