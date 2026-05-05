Αυτοδικία και έγκλημα στην Κρήτη: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο

Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου

05 Μάι. 2026 19:41
Πολύ σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό, σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα (5/5/2026) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαιτίος για το δυστύχημα.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο Γάζι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ο δράστης αρχικά διέφυγε με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, με πληροφορίες να αναφέρουν κίνηση προς την Αμμουδάρα.

Στη συνέχεια, ο πατέρας παραδόθηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Ο άτυχος 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο νεαρός οδηγός φέρεται να είχε σκοτώσει τον γιο του άντρα με αποτέλεσμα ο πατέρας να πάρει το νόμο στα χέρια του και να πυροβολήσει τον νεαρό στην περιοχή του Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

Τι συνέβη
Πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη.

Αμέσως μετά το τροχαίο ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4 – 5 πυροβολισμοί.

Μάλιστα ανάμεσα σε θύμα και δράστη φαίνεται να υπάρχει και σύνδεση από το παρελθόν. Ο δράστης χτύπησε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του το θύμα.

Ο νεαρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, λογομάχησε με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε αμέσως σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο creta24.gr

Ο δράστης ήταν πατέρας ενός παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 20χρονος.

