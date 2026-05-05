Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!

Η λεία τους ξεπερνά το εκατομμύριο ευρώ. Προσποιούνταν τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν, τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών

Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!
05 Μάι. 2026 19:24
Pelop News

Εγκληματική οργάνωση είχε στήσει μία τεράστια επιχείρηση με «πλοκάμια» σε όλη την Ελλάδα και θησαύριζε με τηλεφωνικές απάτες και κατάφερε να πείσει τουλάχιστον 41 πολίτες που έπεσαν θύματα.

Ζάκυνθος: Εργαζόμενη τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι της «δίπλωσε» στη σκαμμένη λωρίδα οπτικής ίνας, ΒΙΝΤΕΟ

Μάλιστα σε αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, τα μέλη της σπείρας προσποιούνταν τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν, τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Σήμερα (5/5/2026) απόγευμα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία 7 μελών του κυκλώματος και πρόκειται για τους:

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο – Ευάγγελο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθέντα την 18-10-2003 στη Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!

2) ΧΑΝΤΖΙΔΗ Ιωάννη του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννηθέντα την

8-12-1990 στην Αθήνα,

Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!

3) ΝΤΑΝΟ Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 9-12-1988 στην Αθήνα
Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!
4) ΠΙΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου και της Όλγας, γεννηθέντα την 15-5-1992 στο Ηράκλειο Κρήτης
Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!

5) ΝΤΑΝΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα

την 24-3-1998 στην Αθήνα
Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!

6) ΜΠΕΚΟΥ Ειρήνη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής,

γεννηθείσα την 6-10-1999 στην Αθήνα
Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!

7) ΜΠΑΤΖΑΛΗ Διονύσιο του Γεωργίου και της

Δήμητρας, γεννηθέντα την 4-7-1994 στην Πάτρα
Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!
Πλέον σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 374 και 386 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875200 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:57 Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να συλληφθεί η Πολύζου, επεισόδιο πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
20:46 Ηλεία: Έκαιγαν χόρτα χωρίς προφυλάξεις και θα πληρώσουν 5.250 ευρώ!
20:33 Αίγιο: Απόφαση αποφυλάκισης για τον 46χρονο που είχε πυροβολήσει ανήλικους
20:22 Πέθανε η Πολυάννα Σφακιανάκη, δύσκολες ώρες για τον αδελφό της και γνωστό τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη
20:11 «Είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά υπάρχουν μέτρα ασφαλείας», συγκλονίζει ο influencer μέσα από το κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από χαινταϊό
20:00 «Coco-mat Village» στο πρώην «Alexander Bay» – Επένδυση 56 εκατ. ευρώ στα Αραχωβίτικα
19:52 Αποκάλυψη Axios: «Κρυφό μήνυμα» από ΗΠΑ σε Ιράν για την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ
19:41 Αυτοδικία και έγκλημα στην Κρήτη: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο
19:31 Ηττα από την Αυστραλία για τις γυναίκες της Εθνικής πόλο
19:24 Τηλεφωνικές απάτες: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που είχαν «γδύσει» όλη την Ελλάδα, στο «κόλπο» και Πατρινός!
19:12 «Έχει σπάσει την άνω γνάθο και το κόκαλο στο μάτι. Αντίκρισα τα παιδιά μου να αιμορραγούν», μαρτυρία της μητέρας του 17χρονου με αυτισμό που ξυλοκοπήθηκε από τον 25χρονο
19:00 Υπονομεύονται υδροπλάνα και γρήγορα τρένα
18:49 Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχει καμία ελπίδα απέναντί μας»
18:44 Η πιο απρόσμενη εμφάνιση του Met Gala: Ο Bad Bunny 50 χρόνια μετά
18:38 Ζάκυνθος: Εργαζόμενη τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι της «δίπλωσε» στη σκαμμένη λωρίδα οπτικής ίνας, ΒΙΝΤΕΟ
18:37 Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου
18:30 Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο – Μία ιστορία… τελεί-ΟΣΕ ΦΩΤΟ
18:26 «Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα σε 5 ημέρες», απογοητευμένος ο περιπτεράς, που του έκαψαν το μαγαζί στη Γαστούνη
18:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα ανόδου με οδηγό τις τράπεζες
18:18 Πολιτική κρίση στη Ρουμανία: Πέρασε η πρόταση μομφής κατά Μπολογιάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ