Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί

Η τελική κατάταξη βασίζεται στις ψήφους των εγγεγραμμένων ταξιδιωτών του European Best Destinations (1.330.682 ψήφοι), με κάθε συμμετέχοντα να μπορεί να ψηφίσει έως και τρεις προορισμούς.

Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
28 Φεβ. 2026 22:39
Pelop News

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής λίστας με τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη και το 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση. Έτσι και φέτος, το European Best Destinations δημοσίευσε τα 20 καλύτερα μέρη της Ευρώπης και στη λίστα βρίσκονται δύο ελληνικά.

Ταξιδιωτικοί ειδικοί του European Best Destinations εξετάζουν πάνω από 500 προορισμούς της Ευρώπης, αρχικά για βασικούς δείκτες όπως τα στοιχεία της Eurostat για την ανάπτυξη του τουρισμού, την αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων, την αυξανόμενη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δέσμευση κάθε προορισμού για βιωσιμότητα, προσβασιμότητα και τοπική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια επιλέγονται 20 προορισμοί σε συνεργασία με ταξιδιωτικά μέσα ενημέρωσης οι οποίοι μπαίνουν σε ψηφοφορία για να να βγει η κατάταξη. Η τελική κατάταξη βασίζεται στις ψήφους των εγγεγραμμένων ταξιδιωτών του European Best Destinations (1.330.682 ψήφοι), με κάθε συμμετέχοντα να μπορεί να ψηφίσει έως και τρεις προορισμούς.

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για το 2026, υπάρχουν δύο ελληνικοί: «το πιο αγνό καλοκαιρινό όνειρο του Αιγαίου» Άνω Κουφονήσι στην 13 θέση της λίστας και στην 16 θέση ο Αβλέμονας στα Κύθηρα όπου «η ηρεμία γίνεται τρόπος ζωής».

Το Άνω Κουφονήσι χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο γοητευτικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026: «Λευκά σοκάκια, έντονες μπλε πόρτες, βουκαμβίλιες και καταγάλανα νερά δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει διαχρονικό και αβίαστα κομψό. Όλα εδώ είναι απλά με τον καλύτερο τρόπο: παραλίες που συνδέονται με παραλιακά μονοπάτια, φυσικές πισίνες σκαλισμένες από τη θάλασσα και εκδρομές με βάρκα στο κοντινό Κάτω Κουφονήσι για απόλυτη ηρεμία. Η Χώρα προσφέρει μικρά καφέ, μπουτίκ με χειροποίητα προϊόντα, εργαστήρια κοσμημάτων και ταβέρνες όπου σερβίρονται φρέσκο ψάρι και ελληνικά μεζέδες κάτω από τις ζεστές νύχτες του νησιού. Η ζωή κυλά με ρυθμό βόλτας. Οι μέρες περνούν ανάμεσα σε βουτιές στη θάλασσα, άμμο, ήλιο και ήσυχες βραδιές σε βεράντες με θέα στον ορίζοντα που λάμπει».

Ο Αβλέμονας χαρακτηρίζεται ως «ένα γαλήνιο παραθαλάσσιο χωριό που διαμορφώνεται από το φως του ήλιου, τους τιρκουάζ κόλπους και μια ατμόσφαιρα που μοιάζει να έχει φτιαχτεί για μια χαλαρή ζωή. Γοητευτικά λευκά σπίτια περιβάλλουν έναν φυσικό κόλπο όπου το πρωί μπορείτε να κολυμπήσετε σε πισίνες λαξευμένες στο βράχο. Οι βεράντες έχουν θέα στη θάλασσα, τα παιδιά πηδούν από πέτρινες προεξοχές και το χωριό κινείται με έναν απαλό, αβίαστο ρυθμό που επαναφέρει αμέσως το δικό σας ρυθμό».

«Το φαγητό είναι απόλαυση: φρέσκο ψάρι, τοπικά τυριά, μέλι, εσπεριδοειδή και απλά νησιώτικα πιάτα σερβίρονται σε σκιερές βεράντες. Μια χούφτα μπουτίκ ξενώνες και οικογενειακά δωμάτια διατηρούν τον Αβλεμόνα οικείο, ενώ οι κοντινές παραλίες προσφέρουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία των Κυθήρων. Οι μέρες είναι ήσυχες και γεμάτες: κολύμπι στη θάλασσα, περίπατοι στην ακτή, μικρά καταστήματα χειροτεχνίας, κρασί στο ηλιοβασίλεμα δίπλα στον κόλπο και βόλτες με το αυτοκίνητο στα ήσυχα χωριά του νησιού. Είναι η Ελλάδα στην πιο αυθεντική, απαλή και βαθιά χαλαρωτική της μορφή».

Η λίστα με τους 20 καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη:

Μαδρίτη, Ισπανία

Λευκωσία, Κύπρος

Περιφέρεια Στυρίας, Σλοβενία

Βερόνα, Ιταλία

Παρίσι, Γαλλία

Camara de Lobos, Μαδέρα-Πορτογαλία

Αλάτσατα, Τουρκία

Μπουράνο, Ιταλία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Αλμερία, Ανδαλουσία-Ισπανία

Στάβανγκερ, Νορβηγία

Costa Vicentina, Πορτογαλία

Άνω Κουφονήσι, Ελλάδα

Μπεγκούρ, Ισπανία

Τσεφαλού, Σικελία-Ιταλία

Αβλέμονας, Κύθηρα-Ελλάδα

Μπόζα, Σαρδηνία

Ραβέλλο, Ιταλία

Προτσίντα, Ιταλία

Ταορμίνα, Σικελία-Ιταλία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ