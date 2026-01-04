Αυτοί είναι οι δράστες της φονικής επίθεσης στην Πάτρα

Δύο αδέλφια «γνωστά» σε υποθέσεις της νύχτας και ένας αθλητής πυγμαχίας, που φαίρεται ως μπράβος της νύχτας, έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο pelop.gr ως οι δράστες της φονικής επίθεσης τα ξημερώματα της Κυριακης 4/01/2026, με θύμα 30χρονο, έξω απο νυχτερινό μαγαζί, στην Πάτρα.

Ο νεκρός ειναι 30 ετών Ρομα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας 30χρονος άνδρας, Ρομά, έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρό ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο παρέες που βρίσκονταν στο ίδιο κατάστημα διαπληκτίστηκαν για ασήμαντη αφορμή. Η διαμάχη κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να εξελιχθεί σε άγριο ξυλοδαρμό, κατά τον οποίο το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Οι δράστες, μαζί με την παρέα του θύματος, μετέφεραν τον 30χρονο και έναν ακόμη τραυματία, με ελαφρύτερα τραύματα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα σοβαρά τραύματά του.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνες. Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί τρεις δράστες, ανάμεσά τους δύο αδέλφια γνωστά στις αρχές και ένας αθλητής πυγμαχίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

