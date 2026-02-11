Αυτοί σφυρίζουν Παναχαϊκή, Θύελλα και Παναιγιάλειο

11 Φεβ. 2026 17:17
Pelop News

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τη Τέταρτη τους διαιτητές για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας  και το παιχνίδι Κόρινθος-Παναχαϊκή, που θα διεξαχθεί στις 15:00 (15/2) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου ορίστηκε να το διευθύνει ο Ανάργυρος Κατσίνης του συνδέσμου διαιτητών Ανατολικής Αττικής. Βοηθούς θα έχει τους Κωνσταντίνο Σούζα του συνδέσμου διαιτητών Ανατολικής Αττικής, Ηλία Κατσόγιαννη του συνδέσμου διαιτητών Αρκαδίας.

Τον αγώνα Θύελλα Πατρών-Ερμής Μελιγούς, που θα διεξαχθεί στις 15:00 (15/2), στο  γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», ορίστηκε να την διευθύνει ο Ιωάννης Σαρηγιαννίδης του συνδέσμου διαιτητών Λακωνίας. Βοηθούς θα έχει τους Αναστάσιο Αντωνόπουλο του συνδέσμου διαιτητών Λακωνίας, Βασίλειο Θεοδωρόπουλο του συνδέσμου διαιτητών Κορίνθου.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναιγια΄λεκιο και Λουτράκι που θα διεξαχθεί στις 15:00 (15/2), στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ορίστηκε να την διευθύνει ο Ανδρέας Μπέγκος του συνδέσμου διαιτητών Αργολίδας. Βοηθούς θα έχει τους Ευάγγελο Λυκομήτρο και Ανδρέα Κωστάκη, αμφότεροι του ιδίου συνδέσμου. Παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Παναγιώτης Σταθόπουλος του συνδέσμου διαιτητών Ηλείας

