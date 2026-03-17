Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα μετά από τροχαίο, ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Σολωμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει μέσα σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Το όχημα, κινούμενο με ορμή, έσπασε την τζαμαρία της επιχείρησης και εισήλθε στον εσωτερικό χώρο, την ώρα που το κατάστημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και υπήρχαν πελάτες.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται –σύμφωνα με μαρτυρίες– στην τύχη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε όσους το χρειάστηκαν.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

