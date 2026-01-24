Αυτοκίνητο εισέβαλε σε terminal του αεροδρομίου του Ντιτρόιτ – Σκηνές πανικού στο Detroit Metro Airport

Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο McNamara Terminal – Έξι άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες

24 Ιαν. 2026 22:37
Pelop News

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Detroit Metro Airport, όταν άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα στον χώρο check-in του αεροδρομίου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και αναστάτωση σε επιβάτες και εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 τοπική ώρα, όταν το όχημα διέσπασε την κεντρική είσοδο του McNamara Terminal —του μεγαλύτερου terminal του αεροδρομίου— και κατέληξε στα γκισέ της Delta Air Lines. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνουν τη στιγμή της εισβολής, με θραύσματα γυαλιών και μεταλλικά πλαίσια να έχουν σκορπιστεί σε όλο τον χώρο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε τοπικά μέσα ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα φωνάζοντας, χωρίς να είναι σαφές τι έλεγε ή ποια ήταν τα κίνητρά του. «Η αντίδραση ήταν αστραπιαία. Αστυνομία και TSA ήταν στο σημείο μέσα σε δευτερόλεπτα», ανέφερε επιβάτης που βρισκόταν στο terminal την ώρα του συμβάντος.

Αστυνομικές δυνάμεις, πράκτορες της Transportation Security Administration (TSA) και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Ο άνδρας, που φορούσε μαύρη φανέλα των Detroit Lions, συνελήφθη και απομακρύνθηκε υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ φέρεται να συνέχισε να φωνάζει κατά τη σύλληψή του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αρχής Αεροδρομίων της Κομητείας Γουέιν παρείχε πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα στο σημείο. Η Delta Air Lines ανέφερε ότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τρεις εργαζόμενοί της εξετάστηκαν προληπτικά από διασώστες, καθώς ήρθαν σε επαφή με συντρίμμια.

Τα αίτια της πρόσκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του οδηγού. Η κυκλοφορία στο terminal αποκαταστάθηκε σταδιακά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

