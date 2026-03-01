Αυτόν τον αγώνα είδε στην Πάτρα ο Χουάν Ρότσα

Ευδιάθετος, ευγενέστατος και διακριτικός, συζήτησε για πολλή ώρα για τα παλιά, αλλά και για τα καινούργια

Αυτόν τον αγώνα είδε στην Πάτρα ο Χουάν Ρότσα
01 Μαρ. 2026 10:10
Pelop News

Ξεχωριστή παρουσία το βράδυ του Σαββάτου (28/2) στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας ανάμεσα στο Πάτραι και τον Αρη Πατρών.

Το «παρών» στην κερκίδα του γηπέδου Προσφυγικών έδωσε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, νυν προπονητής του Αίαντα Γαστούνης, ο οποίος άφησε εποχή ως ποδοσφαιριστής και προπονητής του Παναθηναϊκού τις δεκαετίες ’80 και ’90 με τίτλους και μεγάλες πορείες στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα συζήτησε για πολλή ώρα με τον παράγοντα του Ατρομήτου Πατρών, Αλέξανδρο Μπογιάκη με την κουβέντα τους να ξεκινάει από τα παλιά με Παναθηναϊκό και Παναχαϊκή και να καταλήξει στα σημερινά πέτρινα χρόνια των κοκκινόμαυρων.

Ο Ρότσα ήταν πολύ ευδιάθετος, ευγενής, προσιτός με όλους και απόλαυσε το διάστημα που πέρασε στο γήπεδο Προσφυγικών.

