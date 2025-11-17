Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ

Μπορεί σε έναν αγώνα γυναικείου πόλο να βγουν ειδήσεις για το ανδρικό; Η απάντηση είναι «ναι», καθώς τα υγροστιβικά πηγαδάκιαστο κολυμβητήριο Α. Πεπανός» βούηξαν ότι η ΝΕΠ φέρνει στην Πάτρα τον διεθνή Ιρανό Πεϊμάν Ασάντι, κάτοχο χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα της χώρας του στους Ασιατικούς αγώνες το 2018.

Οι πληροφορίες λένε, μάλιστα, ότι ο παίκτης βρίσκεται ήδη στην Πάτρα για λογαριασμό της ΝΕΠ και θα πιάσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες.

