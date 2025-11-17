Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ

Ο διεθνής Ιρανός πολίστας Πεϊμάν Ασάντι βρίσκεται στην Πάτρα για λογαριασμό της Ανδρικής ομάδας πόλο της ΝΕΠ, ενισχύοντας τα δελφίνια» στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Μπορεί σε έναν αγώνα γυναικείου πόλο να βγουν ειδήσεις για το ανδρικό; Η απάντηση είναι «ναι», καθώς τα υγροστιβικά πηγαδάκιαστο κολυμβητήριο Α. Πεπανός» βούηξαν ότι η ΝΕΠ φέρνει στην Πάτρα τον διεθνή Ιρανό Πεϊμάν Ασάντι, κάτοχο χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα της χώρας του στους Ασιατικούς αγώνες το 2018.

Οι πληροφορίες λένε, μάλιστα, ότι ο παίκτης βρίσκεται ήδη στην Πάτρα για λογαριασμό της ΝΕΠ και θα πιάσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες.

