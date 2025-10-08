Αυτοψία Δήμα πριν την παράδοση του τελευταίου τμήματος της Πατρών – Πύργου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
Επιθεώρηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, στο υπό στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 8/10/2025, στην Αχαΐα για να επιθεωρήσει το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός.
Ο κ. Δήμας συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, λίγο πριν τις 10 το πρωί βρέθηκε στο υπό κατασκευή έργο.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενάμιση μήνα πριν την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, σε μια περίοδο που η υπομονή των οδηγών δοκιμάζεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού με πολύωρες καθυστερήσεις.
