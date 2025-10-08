Αυτοψία Δήμα πριν την παράδοση του τελευταίου τμήματος της Πατρών – Πύργου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 8/10/2025, στην Αχαΐα για να επιθεωρήσει το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός.

Ο κ. Δήμας συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, λίγο πριν τις 10 το πρωί βρέθηκε στο υπό κατασκευή έργο.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενάμιση μήνα πριν την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, σε μια περίοδο που η υπομονή των οδηγών δοκιμάζεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού με πολύωρες καθυστερήσεις.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δήμας μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης των έργων επανέλαβε πως το συγκεκριμένο τμήμα θα παραδοθεί στις 30 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να απαντήσει εάν τα εγκαίνια θα γίνουν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφορικά με το κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει προκληθεί από την εκτροπή των οχημάτων λόγω των εκτελούμενων εργασιώνν, ζήτησε την κατανόηση των οδηγών καθώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Την ικανοποίηση του για την πορεία των έργων εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δημήτρης Αναγνώπουλος, αλλα και ο Διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



