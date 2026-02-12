Αυτοψία Δήμα στα αντιπλημμυρικά έργα της Πατρών – Κορίνθου, έρχεται την Παρασκευή

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή 13/02/2026, αυτοψία στα εργοτάξια των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται κατά μήκος του οδικού άξονα «Κόρινθος – Πάτρα» στην Π.Ε. Κορινθίας και στην Π.Ε. Αχαΐας.

Πρόγραμμα επίσκεψης:

• 09:00 π.μ. – Λυκοποριά (Ρέμα Σκουπέικο) – Σημείο Συνάντησης: Επιθεώρηση των προπαρασκευαστικών εργασιών διευθέτησης της κοίτης.

• 09:30 π.μ. – Λυγιά (Ρέμα Λυγιάς): Επίσκεψη στο σημείο όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας.

• 10:00 π.μ. – Ξυλόκαστρο (Ρέμα Αραχωβίτικο – Θέση Κολώνες): Αυτοψία στις εκτεταμένες παρεμβάσεις διευθέτησης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

• 11:00 π.μ. – Κάτω Διμηνιό (Ρέμα Σελίανδρος): Επιθεώρηση των εργασιών κατασκευής της ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



