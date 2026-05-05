Αυτοψία στα χωριά της Αροανίας: Ούτε υποδομές, ούτε ελπίδες... Χωρίς μόνιμο γιατρό, ασθενοφόρο και τακτική συγκοινωνία

Το ότι η ελληνική ύπαιθρος εκπέμπει σήμα κινδύνου το γνωρίζαμε. Το πρόβλημα, όμως, είναι μεγαλύτερο από όσο νομίζαμε και, μάλιστα, είναι δίπλα μας. Αρκεί να ρίξει κανείς μία ματιά στην Αροανία και θα διαπιστώσει τις αγωνίες των πολιτών που καλούνται σε καθημερινή βάση να περάσουν μέσα από τις «Συμπληγάδες Πέτρες» του απαρχαιωμένου οδικού δικτύου, της ελλιπέστατης ιατρικής κάλυψης και του δημογραφικού, το οποίο αντί να βελτιώνεται, εξελίσσεται σε «ταφόπλακα».

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» επιχείρησε αυτοψία στο Λιβάρτζι, στα Τριπόταμα, στο Λεχούρι και στην Ψωφίδα, χωριά που κάποτε έσφιζαν από ζωή και τα οποία τελούν, πλέον, σε μία κατάσταση οικονομικού και γενικότερα αναπτυξιακού μαρασμού.

Η περιοδεία μας, που έγινε αμέσως μετά την επίσκεψη του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη στον δήμο Καλαβρύτων, ξεκίνησε από τα Τριπόταμα των περίπου 200 κατοίκων, εκεί όπου ο Βασίλης Βγενόπουλος, μας περιέγραψε τα βασικά προβλήματα της περιοχής: «Δεν έχουμε γιατρό. Δεν έχουμε ασθενοφόρο. Αν πάθει κάποιος κάτι, πρώτα θα έρθει το γραφείο τελετών και μετά το ασθενοφόρο. Το οποίο, σημειωτέον, θέλει τουλάχιστον μία ώρα για να φτάσει και να πάει τον πάσχοντα στο Κέντρο Υγείας της Κλειτορίας. Δηλαδή ο ασθενής θα περιμένει τουλάχιστον ένα δίωρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τον αγροτικό γιατρό τον βλέπουμε μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τη φημισμένη 111, πρόκειται για τον πιο άθλιο δρόμο της Ευρώπης. Μάλλον στην ΠΔΕ έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει κόσμος κι εδώ. Ο αντιπεριφερειάρχης Εργων Βασίλης Γιαννόπουλος, μας έχει ξεχάσει. Και τέλος, έχουμε και το δημογραφικό. Ενας-ένας που πεθαίνει δεν αναπληρώνεται. Τα παιδιά μας περιμένουν να τελειώσουν το λύκειο και να φύγουν».

Ο επόμενος σταθμός μας ήταν το Λεχούρι, με τον ενεργό κάτοικο του χωριού Βασίλη Θεοχάρη να μας περιγράφει μία εξίσου προβληματική κατάσταση: «Η έλλειψη γιατρού είναι το μεγάλο μας παράπονο. Πρέπει να πας Καλάβρυτα, κι από εκεί να έρθει ασθενοφόρο και να σε φτάσουν στο Αίγιο ή στο Ρίο. Ζητάμε ένα ασθενοφόρο και γιατρό. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψης συγκοινωνίας, Θέλουμε μία μόνιμη γραμμή του ΚΤΕΛ για Πάτρα-Τρίπολη μέσω 111. Από ό,τι φαίνεται, όμως, δεν είναι καν στο πρόγραμμα του κράτους να βελτιώσουν την πολύπαθη 111».

Η τρίτη μας στάση ήταν το Λιβάρτζι των 80 περίπου κατοίκων, εκεί όπου συναντήσαμε τον μόνιμο κάτοικο Χρήστο Χρόνη. «Τα τρία μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι με σειρά προτεραιότητας η έλλειψη γιατρού και ασθενοφόρου, η απουσία σταθερής συγκοινωνίας και φυσικά το κακό οδικό δίκτυο. Η υγειονομική μας κάλυψη υπολειτουργεί, ενώ η συγκοινωνία φτάνει δυστυχώς μέχρι τα Τριπόταμα. Μετά πρέπει να πας με ταξί όπου θες και το κάθε χωριό απέχει 10-12χλμ.».

Ο τελευταίος μας σταθμός ήταν η Ψωφίδα, με τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Καλαβρύτων Αριστείδη Γκολφινόπουλο να περιγράφει μία πραγματικότητα που δυσκολεύει την καθημερινότητα και η οποία «φρενάρει» την ανάπτυξη της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές και το οδικό δίκτυο, δήλωσε στην «Π» τα εξής: «Το σημαντικότερο ζήτημα είναι η πρόσβαση. Χωρίς αυτήν δεν έχεις ανάπτυξη και η περιοχή δεν μπορεί να μπει στον τουριστικό χάρτη. Η κακή κατάσταση της ΕΟ 33, την πρώην «111» που πήρε αυτό το όνομα από το 1934, καθιστά την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη, καθώς για να κάνεις 94 χλμ. θέλεις περίπου 2,5 ώρες. Η αγροτική οδοποιία είναι ελλειπής, ενώ υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά προϊόντων και εφοδίων».

Αναφορικά με την Υγεία και την Εκπαίδευση, ο Αρ. Γκολφινόπουλος, τόνισε ότι «στην ουσία είμαστε αποκομμένοι από βασικά αστικά κέντρα. Εχουμε ένα μόνο αγροτικό ιατρείο κι αυτό με περιορισμένη λειτουργία, μόλις τέσσερις ώρες για τρεις φορές την εβδομάδα. Στην Ψωφίδα η ύπαρξη ασθενοφόρου είναι μηδενική, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις σε επείγοντα περιστατικά, με κάλυψη από Κλειτορία ή Καλάβρυτα. Ακόμη και οι μεταφορές ασθενών γίνονται σε έκτακτες ανάγκες με αγροτικά οχήματα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί τους κατοίκους -κυρίως τους ηλικιωμένους- σε αποχώρηση».

Τέλος, ο δημοτικός σύμβουλος των Καλαβρύτων στάθηκε και σε άλλους τομείς που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα: «Στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή υπάρχει έλλειψη ηλεκτροδότησης σε στάβλους -αρμεκτικά μηχανήματα, ψύξη γάλακτος- ενώ γίνεται αναγκαστική χειρωνακτική εργασία. Ταυτόχρονα έχουμε σοβαρές ελλείψεις σε ζωοτροφές και πρόσβαση σε αυτές λόγω κακού οδικού δικτύου. Στην άρδευση, έχουμε σε εκκρεμότητα έργα -Σεραίος ποταμός, Λάδωνας- και μεγάλες απώλειες νερού έως 50%. Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και επέκταση αρδευτικών δικτύων είναι τεράστια, όπως και αναδασμών για καλύτερη αξιοποίηση της γης. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη βασικών υποδομών οδηγεί σε σταδιακή εγκατάλειψη χωριών. Νέοι κι επαγγελματίες φεύγουν, ενώ καλλιεργήσιμες εκτάσεις μένουν ανεκμετάλλευτες. Χώρια το ότι οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν φτάνουν πάντα στους πραγματικούς παραγωγούς».

Τι συγκρατούμε από όλα τα παραπάνω; Οτι η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζει ένα πλέγμα προβλημάτων που συνδέονται μεταξύ τους: υποδομές, υγεία, αγροτική παραγωγή και δημογραφική συρρίκνωση. Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, η τάση ερήμωσης ενισχύεται.

