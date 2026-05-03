Καλάβρυτα: Περιόδευσε σε Αροανία και Παΐα ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης ΦΩΤΟ

Στα χωριά των Καλαβρύτων περιόδευσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιώντας επαφές με φορείς και πολίτες

03 Μάι. 2026 11:26
Pelop News

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία στις ενότητες Αροανίας και Παΐων, στα Καλάβρυτα, από τον Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα.

Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο επαφών με την τοπική κοινωνία, με στόχο την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.

Οι σταθμοί της περιοδείας

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο ευρωβουλευτής:

  • Επισκέφθηκε τη νέα μονάδα της Ένωσης Συνεταιρισμών στη Χόβολη Καλαβρύτων
  • Συναντήθηκε με μέλη και φίλους της παράταξης στο καφέ «Square» στα Τριπόταμα

Στις επαφές του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και εκπροσώπους φορέων, καταγράφοντας προβλήματα και προτάσεις που αφορούν την τοπική οικονομία και τις υποδομές.

