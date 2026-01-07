Αυτός είναι ο κόκκινος (κυριολεκτικά) χυμός που βελτιώνει την κυκλοφορία και δυναμώνει το μυαλό

Πλέον η κατανάλωση του χυμού παντζαριού ενισχύει τα βακτήρια του στόματος που σχετίζονται με την αγγειακή υγεία και την εγκεφαλική λειτουργία, σύμφωνα με μία νέα μελέτη ανθρώπων ηλικίας 70-80 ετών που δημοσιεύθηκε στο Redox Biology.

Το παντζάρι –καθώς και άλλα τρόφιμα όπως το μαρούλι, το σπανάκι και το σέλινο- είναι πλούσιο σε ανόργανα νιτρικά και πολλά στοματικά βακτήρια παίζουν ρόλο στη μετατροπή αυτών των νιτρικών σε νιτρικό οξείδιο, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση των αιμοφόρων αγγείων και της νευροδιαβίβασης (χημικά μηνύματα στον εγκέφαλο).

Οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι τείνουν να έχουν χαμηλότερη παραγωγή νιτρικού οξειδίου, πράγμα που σχετίζεται με χειρότερη αγγειακή (αιμοφόρα αγγεία) και γνωστική (εγκέφαλος) υγεία.

Σε αυτή τη νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Exeter, λοιπόν, 26 υγιείς ηλικιωμένοι έλαβαν μέρος σε δύο περιόδους μελέτης δέκα ημερών με συμπληρώματα: η μία περιελάμβανε την κατανάλωση πλούσιου σε νιτρικά χυμού παντζαριού και η άλλη ενός εικονικού χυμού χωρίς νιτρικά. Και στις δύο περιπτώσεις, οι χυμοί καταναλώνονταν δύο φορές την ημέρα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων σχετικών με καλή αγγειακή και γνωστική υγεία και χαμηλότερα επίπεδα βακτηρίων που συνδέονται με ασθένειες και φλεγμονή. Επιπλέον, η συστολική αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά πέντε μονάδες (mmHg) μέσο όρο μετά την κατανάλωση του χυμού παντζαριού.

«Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, καθώς έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγιή γήρανση. Προηγούμενες μελέτες έχουν συγκρίνει τα στοματικά βακτήρια αφενός νέων και γηραιότερων ανθρώπων και αφετέρου υγιών και ασθενών, αλλά η δική μας είναι η πρώτη που εξετάζει την πλούσια σε νιτρικά διατροφή με αυτό τον τρόπο», επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας, καθηγήτρια Anni Vanhatalo και προσθέτει:

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η προσθήκη πλούσιων σε νιτρικά τροφίμων στη διατροφή –στην προκειμένη περίπτωση του χυμού παντζαριού- μόλις για δέκα ημέρες μπορεί να τροποποιήσει σημαντικά και προς το καλύτερο την μικροβιακή ισορροπία στο στόμα. Η διατήρηση του υγιούς στοματικού μικροβιώματος μακροπρόθεσμα μπορεί να επιβραδύνει τις αρνητικές αγγειακές και γνωστικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση».

Οι ερευνητές έκαναν αρκετά τεστ για να εντοπίσουν τις κοινότητες των στοματικών βακτηρίων που τείνουν να αφθονούν σε παρόμοιες καταστάσεις και διαπίστωσαν ότι μια κοινότητα (Prevotella-Veillonella) που έχει σχετιστεί με φλεγμονή μειώθηκε μετά τη λήψη συμπληρωμάτων νιτρικών, ενώ παρατηρήθηκε και μείωση του Clostridium difficile (που μπορεί να μολύνει το έντερο και να προκαλέσει διάρροια).

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα και να προσδιορίσουν αν παρόμοιες επιδράσεις εντοπίζονται και σε άλλες ομάδες. «Οι συμμετέχοντές μας ήταν υγιείς, δραστήριοι ηλικιωμένοι με γενικά καλή αρτηριακή πίεση. Τα νιτρικά της διατροφής μείωσαν κατά μέσο όρο την αρτηριακή τους πίεση και τώρα θέλουμε να διερευνήσουμε τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα στοματικά βακτήρια και τη γνωστική λειτουργία για να κατανοήσουμε καλύτερα πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διατροφή για την καθυστέρηση της γνωστικής εξασθένησης στις μεγαλύτερες ηλικίες», καταλήγει η Δρ. Vanhatalo.

