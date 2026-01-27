Αυτός είναι ο λόγος που η UEFA αρνείται στον ΠΑΟΚ την αναβολή του παιχνιδιού με τη Λιόν

Στον ΠΑΟΚ είναι σε κατάσταση και προσπαθούν να συνέλθουν από τη μαύρη είδηση της απώλειας των 7 οπαδών του Δικεφάλου στο τροχαίο δυστύχημα στην πόλη Λούγκοζ της Ρουμανίας.

Βαρύ πένθος σε όλη την Ελλάδα για την τραγωδία στη Ρουμανία, οπαδοί της Τιμοσοάρα μαζεύουν χρήματα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και καλούν σε αιμοδοσία, ΒΙΝΤΕΟ

Πριν από λίγο υπήρξε η πρώτη επίσημη τοποθέτηση με την γραπτή δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, ενώ ακολούθησε η ενημέρωση της ΠΑΕ για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και το τι ισχύει με τη διεξαγωγή της αναμέτρησης με τη Λιόν που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00).

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη με τον τελευταίο να δίνει τις κατευθύνσεις και να ζητά να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Ο νομικός και μέλος του ΔΣ Μάριος Τσάκας, αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηριχτούν οι τραυματίες.

Παράλληλα υπήρξε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Δεν αναβάλλεται ο αγώνας

Μπροστά σ’ αυτήν την τραγωδία, η διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, περνά σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, ωστόσο η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, οι παίκτες του, αλλά και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ πρέπει να κάνουν την καρδιά τους πέτρα και να αγωνιστούν κανονικά στην αναμέτρηση με την Λιόν.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου επικοινώνησαν με την UEFA, ωστόσο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ξεκαθάρισαν ότι η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη καθώς είναι η τελευταία αγωνιστική της League Phase και την Παρασκευή ακολουθεί η κλήρωση για τον καταρτισμό των ζευγαριών των play offs.

«Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας. Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες». ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ασπρόμαυροι.

