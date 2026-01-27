Βαρύ πένθος σε όλη την Ελλάδα για την τραγωδία στη Ρουμανία, οπαδοί της Τιμοσοάρα μαζεύουν χρήματα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και καλούν σε αιμοδοσία, ΒΙΝΤΕΟ

Στα μαύρα όλη η Ελλάδα με τον χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη το μεγάλο κακό και από άκρη σε άκρη στη χώρα το πένθος είναι βαρύ με όλες τις ομάδες να εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια, ενώ στην Τούμπα οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ

Ολυμπιακός: Δεν υπάρχουν λόγια…

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ» ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Παύλος Μαρινάκης: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τις εικόνες που έρχονται από τη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να ευχηθώ, μόνο δύναμη στους τραυματίες» έγραψε στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ιβάν Σαββίδης: Είμαι συντετριμμένος

Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.

Οπαδοί της Τιμοσοάρα μαζεύουν λεφτά για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και καλούν σε αιμοδοσία

«Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια» λέει η SUPER 3 του ΑΡΗ

Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους

και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε.

SUPER 3

