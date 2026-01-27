Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις Αρχές της Τιμισοάρα φαίνεται πως ο οδηγός του minibus, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του μετά την προσπέραση να ακούμπησε στο εμπρός αριστερό μέρος του βυτιοφόρου με το πίσω δεξί του μέρος, κάτι που τον έστειλε και πάλι στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με την νταλίκα

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ
27 Ιαν. 2026 17:21
Pelop News

Κρίμα και άδικο! Όμως πώς βρέθηκε το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πέφτει αφρενάριστο πάνω στην νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα; Μηχανική βλάβη, επαφή με το φορτηγό που μόλις είχε προσπεράσει ή κάτι εντελώς ξαφνικό που συνέβη στον οδηγό του;

Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ’ οδόν προς Γαλλία

Tην εκδοχή της ελαφράς σύγκρουσης με το φορτηγό που μόλις είχε προσπεράσει, το μοιραίο minibus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δίνει η ρουμανική Aστυνομία: Σύμφωνα με τις Αρχές της Τιμισοάρα φαίνεται πως ο οδηγός του minibus, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του μετά την προσπέραση να ακούμπησε στο εμπρός αριστερό μέρος του βυτιοφόρου με το πίσω δεξί του μέρος, κάτι που τον έστειλε και πάλι στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με την νταλίκα.

Ωστόσο, ενώ από το βίντεο φαίνεται το μοιραίο minibus να κινείται για να ξαναμπεί στη λωρίδα του, δεν φαίνεται να έχει χτυπηθεί πίσω. Κάτι που εκτός των άλλων θα αποσταθεροποιούσε πλήρως την πορεία του, ενώ εδώ φεύγει ξανά ομαλά προς τα αριστερά.

Την ίδια στιγμή ο οδηγός φαίνεται να μην πατά καθόλου φρένο έως και τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς τα φώτα των STOP δεν ανάβουν ούτε δευτερόλεπτο. Από αυτό φαίνεται πως ο οδηγός, όχι μόνον δεν έκανε καμία προσπάθεια να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του, αλλά ούτε καν επιχείρησε να φρενάρει, πέφτοντας με όλη την ταχύτητά του πάνω στην νταλίκα.

Η πιθανότητα κλαταρίσματος ενός ελαστικού μάλλον απομακρύνεται και αυτή από το κάδρο των αιτιών της τραγωδίας, καθώς ο οδηγός ή θα είχε προσπαθήσει να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία του, ή θα είχε φρενάρει που δεν φαίνεται να έχει κάνει.

Μάλιστα, κοιτώντας πιο προσεκτικά το βίντεο, βλέπουμε πως μετά την προσπέραση ο οδηγός βγάζει δεξί φλας για να ξαναμπεί στη λωρίδα του, αλλά αμέσως μετά βγάζει αριστερό και ξαναβγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, για να συνεχίσει την προσπέραση σαν να μην βλέπει καθόλου την νταλίκα που έρχεται.

Επίσης αποκλείεται να αποκοιμήθηκε, καθώς δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση έχει επιχειρήσει προσπέρασμα. Δεν γίνεται να ξεκινάς ένα προσπέρασμα και να σε παίρνει ο ύπνος μόλις το έχεις σχεδόν ολοκληρώσει.

Κάπως έτσι και με δεδομένο πως μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλα στοιχεία, οι πιθανότητες συγκεντρώνονται ή στην πλήρη απροσεξία του οδηγού ή στο να έχει πάθει κάτι παθολογικό (πχ ανακοπή).

Και αυτό γιατί από το βίντεο φαίνεται να ξεκινά τη διαδικασία να επιστρέψει στη λωρίδα του και ξαφνικά, δίχως εμφανή λόγο, επιστρέφει το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει αφρενάριστο πάνω στην νταλίκα.

Τέλος και σε ό,τι αφορά εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με έναν τροχό σφηνωμένο κάτω από την νταλίκα που προσπέρασε το μοιραίο minibus πριν την μετωπική, αυτός είναι μάλλον τροχός του βαν που εκτοξεύτηκε μετά τη σφοδρή σύγκρουση και βρέθηκε κάτω από την νταλίκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ
17:15 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία για τη διαιτησία και τη συμπεριφορά της Αντωνίου
17:12 Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το δυστύχημα με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
17:03 Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν 27χρονος και 31χρονος για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών
16:56 Νέα Αριστερά: Τι λένε για το μέλλον του κόμματος η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Κώστας Σπαρτινός
16:47 Πήραν την περιουσία 90χρονου ΑμεΑ και τώρα αντιμετωπίζει εισπρακτικές εταιρείες
16:39 Ρουμανία – ΥΠΕΞ για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας»
16:31 Πάτρα: Σύσκεψη για το Καρναβάλι στο Δημαρχείο – Τι συζητήθηκε
16:19 Πάτρα – Κατεδαφίστηκε το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ: «Η ασφάλεια ήταν ο βασικός λόγος»
16:14 Ένωση Βενζινοπωλών Αχαΐας: «Εταιρείες εμπορίας καυσίμων εφοδιάζουν συστηματικά ιδιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια»
16:12 Στον «αέρα» έμαθε ο Γ. Βρούτσης για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
16:10 Τουρκία: Στήνει τείχος με το Ιράν για ενδεχόμενη κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη
16:01 Ακυρώθηκε η επίσκεψη Βρούτση σε Πάτρα και Ναύπακτο λόγω του τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ
15:48 Ο Ν. Φαρμάκης στο Μαξίμου: «Ή τώρα ή ποτέ για την εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»
15:39 Πάτρα: Κηδεύτηκε η 17χρονη Αγγελική Δρίβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών
15:35 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ’ οδόν προς Γαλλία
15:26 Γιώργος Καράβας: Ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας
15:08 Λαμία: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι Ρομά για κλοπή στο κέντρο
15:00 Πάτρα: «Βουλιάζουν» τα Λουτρά – Σε πλήρη εγκατάλειψη ένα μνημείο 96 ετών, η «Π» κατέγραψε εικόνες από τις ρημαγμένες αίθουσες
14:57 Βουλή: Κατά της άρσης ασυλίας Κουτσούμπα εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Άρση ασυλίας για Μάντζο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ