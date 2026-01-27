Τραγωδία στη Ρουμανία: Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ’ οδόν προς Γαλλία

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρουμανία, με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Λυών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, μίνι μπας στο οποίο επέβαιναν φίλαθλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό όχημα σε οδικό άξονα της χώρας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου νοσηλεύονται. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιηθεί η ελληνική διπλωματική αρχή, προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην φίλαθλη κοινότητα και ευρύτερα στον ελληνικό αθλητικό κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



