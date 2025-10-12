Αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά δεν παίζει ο Ναν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό

Χωρίς τον ηγέτη και σκόρερ του θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν 2025-26 με τον Ολυμπιακό.

Ο λόγος είναι ότι, όπως ελέχθη από πηγές τού Παναθηναϊκού, αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σταρ δέθηκε ένα χτύπημα στο ματς με την Μπασκόνια ενώ δέχθηκε και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) ένα χτύπημα στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ντέρμπι.

Αρα, ισοφαρίζονται κάπως οι μεγάλες απουσίες, αφού με τον Ολυμπιακό δεν θα παίξουν Γούοκαπ, Φουρνιέ, Μακίσικ, Εβανς.

Εκτός εξάδας ξένων έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις, άρα οι ξένοι που θα έχει στην διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν για το ΣΕΦ είναι οι Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Οσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.

Ακολουθεί διαβολοβδομάδα στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Βιλερμπάν (15/10) και στη συνέχεια να φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές (17/10).

