Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Αχαϊκής

Η διοίκηση της Αχαϊκής δεν άργησε να βρει τον νέο της προπονητή μετά το διαζύγιο με τον Ζήκο, καθώς πριν από λίγο ανακοίνωσε την συνεργασία της με τον Γιώργο Λάγο που είχε αποχωρήσει πρόσφατα από την Παναχαϊκή.

Η ανακοίνωση: «Η Αχαϊκή Αθλητική Ένωση ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Γιώργου Λαγού για την θέση του προπονητή.

Αναλαμβάνει άμεσα τα κάθηκοντά του με προπόνηση το απόγευμα και με μεγάλο στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος».

