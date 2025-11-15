Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Αστέρα Τέμενης

Ο Γιάννης Γιούπης αντικατέστησε τον Ανδρέα Μπερδέση

15 Νοέ. 2025 12:10
Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τέμενης, που δεν έχει ξεκινήσει καλά στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η. Ο Γιάννης Γιούπης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας αντικαθιστώντας τον Ανδρέα Μπερδέση, που αποτελεί παρελθόν.

Η ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάννη Γιούπη:

«Ο Αστέρας Τέμενης B.C ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Γιούπη.

Έναν γνώστη της κατηγορίας, που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα μας στην επίτευξη των στόχων της.

Ο κόουτς Γιούπης ξεκίνησε προπονητικά από τον Ήφαιστο/Αχιλλέα (ακαδημίες και ανδρικό), ενώ τα τελευταία χρόνια πέρασε από τον Κεραυνό Αιγίου.

Μαζί με τον κόουτς Γιούπη, καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα μας τον κόουτς Κώστα Μπαλτζωη, ο οποίος θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του. Η ομάδα μας τους καλωσορίζει και τους εύχεται υγεία και επιτυχίες».

Η ανακοίνωση για τη διακοπή της συνεργασίας με τον Ανδρέα Μπερδέση:

«Ο Αστέρας Τέμενης B.C ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τους προπονητές Ανδρέα Μπερδέση και Κώστα Στούμπανο. Τους ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους στο σωματείο μας και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην μπασκετική τους καριέρα»

