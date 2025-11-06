Αυτός είναι ο παίκτης από το ΝΒΑ που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για ενίσχυση στο «5», ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νιγηριανός σέντερ, Τσαρλς Μπάσι, που είχε βρεθεί και στα ραντάρ του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι

Αυτός είναι ο παίκτης από το ΝΒΑ που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για ενίσχυση στο «5», ΒΙΝΤΕΟ
06 Νοέ. 2025 8:39
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσαρλς Μπάσι (2000, 2.08 μ.) είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί και εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για τη θέση του σέντερ.

«Έχασα τέσσερα λίτρα αίμα, κόντεψα να πεθάνω»! Συγκλονίζει για τον τραυματισμό του στην Πάτρα ο Φράνκο Σέα

Ο Νιγηριανός σέντερ είχε βρεθεί και στα ραντάρ του Ολυμπιακού το καλοκαίρι, αφού οι άνθρωποι των ερυθρολεύκων τον είχαν παρακολουθήσει από κοντά στην Summer League του NBA στο Λας Βέγκας.

Ο 25χρονος ψηλός μετράει 114 αγώνες κανονικών περιόδων στο NBA με μέσο όρο 4.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Στην rookie σεζόν του αγωνίστηκε με τους Σίξερς, ενώ μετά πέρασε τρεις χρονιές στο Σαν Αντόνιο. Πέρυσι, είχε μόλις ένα ματς με τους Γκρίζλις.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι πιο προχωρημένο μεταξύ των πρασίνων και του Μπάσι, που έχει προταθεί στο τριφύλλι μαζί με αρκετούς άλλους παίκτες. Να σημειώσουμε πως την περίπτωση του Μπάσι παρακολουθούσε επί μήνες και η Παρτίζαν, η οποία κατέληξε τελικά στον Μπρούνο Φερνάντο.

Πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να αποδώσει στο pick n’ roll, ενώ είναι καλός στην άμυνα ψηλά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:17 Απεργιακό διήμερο από σήμερα στα νοσοκομεία της Πάτρας
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:10 Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Οχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ»
10:09 Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι για τον Δεκέμβριο, οι ημερομηνίες
10:02 Πάτρα – Πελετίδης για Τζαμαλούκα: Αποχαιρετώ μια φίλη και συνοδοιπόρο στους αγώνες
10:00 Τρελάθηκε ο κόσμος: 73χρονη περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου και ΙΧ να τους βάλει φωτιά!
9:55 Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης Σαμαρά την Κυριακή 9/11
9:54 ΈΚΤΑΚΤΟ: Στο Σχιστό άνδρας απειλεί να πέσει από γέφυρα!
9:48 Όσοι προλάβατε-προλάβατε, πλέον ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται με αυτόματη διαδικασία!
9:42 Δίκη Κοροβέση: Μαραθώνια η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη για εκβιασμούς, «Δεν άντεχα άλλο»
9:36 «Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Απάτη χωρίς προηγούμενο, σπίτι δηλώθηκε 20 φορές!
9:28 Που θα δείτε Dubai BC-Χάποελ Τελ Αβίβ, δοκιμασία για τη Μονακό του Σπανούλη
9:27 «Εσβησε» η Πατρινή δικηγόρος Τέτη Τζαμαλούκα
9:19 ΗΠΑ: Το shutdown «φέρνει» σημαντική μείωση πτήσεων
9:18 Πάτρα: Ημερίδα για τη «Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων» την Κυριακή 9/11
9:11 «Όχι! Όχι! Όχι! Φύγετε!» δραματικές οι στιγμές σε κινηματογραφική ληστεία, ΒΙΝΤΕΟ
9:10 Σταύρος Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ
9:05 ΟΠΕΚΕΠΕ – Σκρέκας: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η προστασία κτηνοτρόφων και παραγωγής
9:02 Τραμπ: Οι δασμοί του προκαλούν αβεβαιότητα όπως δείχνει και το σκεπτικό του Ανώτατου Δικαστηρίου
8:54 Νότια Κορέα: Κατάρρευση μεγάλης κατασκευής, 7 παγιδευμένοι σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ