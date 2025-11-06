Αυτός είναι ο παίκτης από το ΝΒΑ που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για ενίσχυση στο «5», ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσαρλς Μπάσι (2000, 2.08 μ.) είναι ένας παίκτης που έχει προταθεί και εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για τη θέση του σέντερ.

Ο Νιγηριανός σέντερ είχε βρεθεί και στα ραντάρ του Ολυμπιακού το καλοκαίρι, αφού οι άνθρωποι των ερυθρολεύκων τον είχαν παρακολουθήσει από κοντά στην Summer League του NBA στο Λας Βέγκας.

Ο 25χρονος ψηλός μετράει 114 αγώνες κανονικών περιόδων στο NBA με μέσο όρο 4.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Στην rookie σεζόν του αγωνίστηκε με τους Σίξερς, ενώ μετά πέρασε τρεις χρονιές στο Σαν Αντόνιο. Πέρυσι, είχε μόλις ένα ματς με τους Γκρίζλις.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι πιο προχωρημένο μεταξύ των πρασίνων και του Μπάσι, που έχει προταθεί στο τριφύλλι μαζί με αρκετούς άλλους παίκτες. Να σημειώσουμε πως την περίπτωση του Μπάσι παρακολουθούσε επί μήνες και η Παρτίζαν, η οποία κατέληξε τελικά στον Μπρούνο Φερνάντο.

Πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να αποδώσει στο pick n’ roll, ενώ είναι καλός στην άμυνα ψηλά.

