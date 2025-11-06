«Έχασα τέσσερα λίτρα αίμα, κόντεψα να πεθάνω»! Συγκλονίζει για τον τραυματισμό του στην Πάτρα ο Φράνκο Σέα

Ένας από τους ποιοτικούς παίκτες της Ζακύνθου, αλλά και ο μεγάλος άτυχος της μέχρι τώρα πορείας της ομάδας ο Αργεντίνος επιθετικός Φράνκο Σέα.

Ο παίκτης που ήρθε σαν ένα από τα βαριά ονόματα της κατηγορίας και θα αποτελούσε την αιχμή του δόρατος για τους νησιώτες, τραυματίστηκε και μάλιστα σοβαρά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος εκτός έδρας με την Θύελλα Πατρών. Ο Σέα υπέστη κάταγμα ρινικού οστού. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Πάτρα για αποκατάσταση του τραύματος.

Έμεινε μερικές μέρες στο νοσοκομείο, στην συνέχεια πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στη Ζάκυνθο αλλά η συνέχεια ήταν ακόμα πιο πολύπλοκη και ακόμα πιο τραυματική. Στο νησί άρχισε να αιμορραγεί, έφυγε εσπευσμένα και πάλι για την Πάτρα. εισήχθη στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν από που προέρχεται η αιμορραγία.

Ο ίδιος έχασε τέσσερα λίτρα αίματος και τη ζωή του να μπαίνει σε κίνδυνο. Μετά από νέα επέμβαση βρέθηκε η αιτία του προβλήματος. Ήταν μια φλέβα η οποία περνούσε κάτω από το μάτι και πήγαινε στον εγκέφαλο και αυτή αιμορραγούσε. Μετά από πολύωρη επέμβαση η αιμορραγία σταμάτησε και μετά από μερικές μέρες ο παίκτης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, εμφανώς ταλαιπωρημένος αλλά και ανακουφισμένος που έμεινε ζωντανός από αυτή την μεγάλη περιπέτεια.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΕΡΜΗ σε ερώτηση που του έγινε για το πρόβλημα του τραυματισμού απάντησε τα εξής: ” Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Τραυματίστηκα στο παιχνίδι της πρεμιέρας στην Πάτρα, αρχικά πήγα στο νοσοκομείο όπου έγινε αποκατάσταση του τραύματος στη μύτη. Μετά από λίγες ημέρες επέστρεψα στο νησί και λίγο αργότερα άρχισε η μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου. Αιμορραγούσα συνεχώς, έφυγα και πάλι για την Πάτρα, εκεί οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν από που προέρχεται η συνεχόμενη αιμορραγία. Μετά από 36 περίπου ώρες είχα χάσει 4 λίτρα αίματος και κόντεψα να πεθάνω. Είχα όμως πίστη στον θεό ότι κάτι θα γίνει και θα σταματήσει όλο αυτό. Δεν ‘έχασα ποτέ την πίστη μου. Πίστεψα ότι θα ξαναέρθω και πάλι στο φως. Μετά από νέα επέμβαση οι γιατροί βρήκαν το πρόβλημα. Ήταν ένα αγγείο που περνούσε δίπλα από το μάτι και πήγαινε στον εγκέφαλο. Αυτό το αγγείο αιμορραγούσε και που πήγε να μου κοστίσει την ζωή!

Η περιγραφή του αργεντίνου επιθετικού ήταν συγκλονιστική. ” Πέρασα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο. Στιγμές αγωνίας. Η πίστη μου όμως ήταν ακλόνητη, κάτι μου έλεγε ότι στο τέλος θα γίνω καλά. Σαν ένα φώς να ήρθε από πάνω μου και να έδειξε στους γιατρούς που είναι το πρόβλημα.

Και συνέχισε λέγοντας: “Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τους 3-4 ανθρώπους που ήταν δίπλα μου. Την μητέρα μου, την σύντροφό μου και μερικούς ακόμα φίλους. Ήταν για μένα μια μεγάλη δοκιμασία μέσα από την οποία αναθεώρησα πολλά πράγματα για τη ζωή”.

Σε ερώτηση πως είναι η υγεία του αυτή την στιγμή ο ίδιος απάντησε τα εξής: ” Προσπαθώ να βρω τους ρυθμούς μου. Μετά από τόσες ημέρες στο νοσοκομείο, είναι δύσκολο αρχικά να είναι όλα όπως πριν. Τώρα βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη όπου ο γιατρός θα φτιάξει μια ειδική προστατευτική μάσκα για να την φοράω αρχικά στις προπονήσεις και μετά στους αγώνες. Πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας να βρίσκομαι στη Ζάκυνθο και σιγά σιγά θα αρχίσω προπονήσεις”.

Σε ερώτηση πως αισθάνεται ψυχολογικά απάντησε τα εξής: “Από την μια πλευρά είμαι χαρούμενος που ξεπέρασα αυτή την μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου, από την άλλη πλευρά όμως στεναχωριέμαι που δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα μου. Ήμουν από τους πρώτους παίκτες που ξεκίνησα προετοιμασία και τώρα μετά από τόσο καιρό είμαι εκτός αγωνιστικής δράσης. Σίγουρα έχω πίστη μέσα μου, ότι μου στέρησε σε εμένα και στην ομάδα η τύχη να μας το δώσει πίσω”.

Η αλήθεια είναι ότι ο αργεντίνος επιθετικός λείπει από τη ομάδα, διότι από την προετοιμασία και από τα φιλικά έδειξε ότι θα είναι το απόλυτο όπλο της ζακυνθινής ομάδας. Διοίκηση και τεχνικό επιτελείο πιστεύουν πολύ στην αξία του και στην γρήγορη επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους. Για όλους τους ζακυνθινούς φιλάθλους ο Σέα παραμένει ψηλά στις συνειδήσεις, παρά την μακρά απουσία του. Άπαντες περιμένουν την μεγάλη επιστροφή του Αργεντίνου.

