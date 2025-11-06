Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις και τι ισχύει για τις μάχες στην Ευρώπη Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Μεγάλο το ενδιαφέρον για την Ελλάδα

06 Νοέ. 2025 8:04
Pelop News

Με μεγάλη ενδιαφέρον για την Ελλάδα συνεχίζεται σήμερα (6/11/2025) η  δράση στις διοργανώσεις της UEFA.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα αγωνιστούν στις 19:45, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα δεύτερα χρονικά ματς. Η Ένωση και ο “δικέφαλος του Βορρά” θα αγωνιστούν στις έδρες τους, ενώ το “τριφύλλι” ματς στη Σουηδία.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Σάμροκ Ρόβερς (19:45, COSMOTE SPORT 4 HD, Newsit.gr) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ένωση (12η στη βαθμολογία) διέλυσε με 6-0 την προηγούμενη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει να επαναλάβει μια καλή εμφάνιση στην έδρα της και να κάνει ένα νέο βήμα πρόκρισης, προς την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Απ’ την άλλη, η ιρλανδική ομάδα είναι 33η, έχοντας ηττηθεί και στις δυο προηγούμενες αγωνιστικές της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα παίζει στην έδρα της Μάλμε, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League (19:45, ANT1 HD & Cosmote Sport 3 HD, Newsit.gr). Το “τριφύλλι” είναι 22ο στη σχετική βαθμολογία, έχοντας δυο σερί ήττες, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα που έκανε στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις (1-4). η ομάδα από την Σουηδία βρίσκεται στην 31η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 1 ισοπαλία και 1 ήττα εντός έδρας.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ έχει κρίσιμο εντός έδρας αγώνα με την Γιούνγκ Μπόις (22:00, Cosmote Sport 5 HD) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας, κάτι που φάνηκε -εσχάτως- και στην Ευρώπη, με το απίστευτο διπλό επί της Λιλ (3-4).

Με ρεκόρ 1 ισοπαλία, 1 ήττα και 1 νίκη, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα προσπαθήσει να κάνει νέο βήμα πρόκρισης, προς την επόμενη φάση,. την ώρα που η Γιουνγκ Μπόις είναι 13η (2 νίκες και 1 ήττα).

Europa League – 4η Αγωνιστική της League Phase
Βασιλεία – FCSB

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

Μάλμε – Παναθηναϊκός

Μίντιλαντ – Σέλτικ

Νις – Φράιμπουργκ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα

Ουτρέχτη – Πόρτο

Σάλτσμπουργκ – Γκόου Aχέντ Ιγκλς

Στούρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βικτόρια Πλζεν – Φενερμπαχτσέ

Μπέτις – Λιόν

Μπολόνια – Μπραν

Μπράγκα – Γκενκ

ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις

Ρέιντζερς – Ρόμα

Στουτγκάρδη – Φέγενορντ

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς

Conference League – 3η αγωνιστική της League Phase
ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

ΑΕΚ Λάρνακας – Αμπερντίν

Κουόπιο – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Μάιντς – Φιορεντίνα

Νόα – Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ – Χάμρουν

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Μπρέινταμπλικ

Σπάρτα Πράγας – Ρακόφ

Τσέλιε – Λέγκια Βαρσοβίας

Ντιναμό Κιέβου – Ζρίνσκι Μόσταρ

Κρίσταλ Πάλας – Αλκμάαρ

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Ριέκα

Λωζάνη – Ομόνοια

Ράγιο Βαγιεκάνο – Λεχ Πόζναν

Ραπίντ Βιέννης – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

Σέλμπουρν – Ντρίτα

Σκέντιγια – Γιαγκιελόνια

Χάκεν – Στρασβούργο
