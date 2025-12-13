Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου

Είναι διαδεδομένο ότι τα αμύγδαλα προσφέρουν προστασία στην καρδιά, είναι αντιοξειδωτικά και μπορούν εξίσου να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη και στην εύρυθμη λειτουργία του εντέρου.

Μόλις μια χούφτα αμύγδαλα την ημέρα είναι αρκετή για να αυξηθεί η παραγωγή βουτυρικού οξέος, ενός λιπαρού οξέος μικρής αλυσίδας που προάγει την υγεία του εντέρου.

Σε αυτή τη διαπίστωση κατέληξε μια ομάδα ερευνητών από το King’s College του Λονδίνου, διερευνώντας την επίδραση ολόκληρων και αλεσμένων αμυγδάλων στη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου. Η μελέτη τους δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition.

Αμύγδαλα αντί για… μάφινς

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε 87 υγιείς ενήλικες, οι οποίοι ήδη κατανάλωναν λιγότερες ποσότητες από τη καθημερινή συνιστώμενη ποσότητα διαιτητικών ινών και προτιμούσαν τα ανθυγιεινά σνακ.

Η δοκιμή τους διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η μία ομάδα άλλαξε τα ημερήσια σνακ τους με 56 γραμμάρια ολόκληρα αμύγδαλα, η άλλη με 56 γραμμάρια αλεσμένα αμύγδαλα, ενώ η ομάδα ελέγχου κατανάλωνε ενεργειακά ισοδύναμα μάφινς.

Διαπιστώθηκε ότι το βουτυρικό οξύ ήταν σημαντικά υψηλότερο στους καταναλωτές αμυγδάλων, σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν το μάφιν.

Το βουτυρικό οξύ είναι ένα λιπαρό οξύ μικρής αλυσίδας που αποτελεί την κύρια πηγή καυσίμου για τα κύτταρα που επενδύουν το παχύ έντερο. Όταν αυτά τα κύτταρα λειτουργούν αποτελεσματικά, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για να ευδοκιμήσουν τα βακτήρια του εντέρου, έτσι ώστε το τοίχωμα του εντέρου να ενισχυθεί και για να απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά.

Από την άλλη, η κατανάλωση των αμυγδάλων συνέβαλε και στη δυσκοιλιότητα. Αν και δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο χρόνο διέλευσης του εντέρου, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται η τροφή για να μετακινηθεί μέσα στο έντερο, οι καταναλωτές ολόκληρων αμυγδάλων είχαν επιπλέον 1,5 κινήσεις εντέρου την εβδομάδα σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες.

Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι η κατανάλωση ολόκληρων και αλεσμένων αμυγδάλων βελτίωσε τη διατροφή των ανθρώπων, εμπλουτίζοντάς την με μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά, σε σύγκριση με την ομάδα που κατανάλωνε τα μάφιν.

Ο επικεφαλής συγγραφέας καθηγητής Kevin Whelan, επικεφαλής του Τμήματος Διατροφικών Επιστημών στο King’s College του Λονδίνου σημείωσε ότι: «Τα μόρια, όπως το βουτυρικό οξύ, λειτουργούν ως πηγή καυσίμων για τα κύτταρα του παχέος εντέρου, ρυθμίζουν την απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών στο έντερο και συμβάλλουν στην ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πιστεύουμε ότι τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να ωφελήσει τον μεταβολισμό των βακτηρίων με τρόπο που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



