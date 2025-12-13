Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου

Μόλις μια χούφτα αμύγδαλα την ημέρα είναι αρκετή για να αυξηθεί η παραγωγή βουτυρικού οξέος

Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου
13 Δεκ. 2025 18:40
Pelop News

Είναι διαδεδομένο ότι τα αμύγδαλα προσφέρουν προστασία στην καρδιά, είναι αντιοξειδωτικά και μπορούν εξίσου να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη και στην εύρυθμη λειτουργία του εντέρου.

Μόλις μια χούφτα αμύγδαλα την ημέρα είναι αρκετή για να αυξηθεί η παραγωγή βουτυρικού οξέος, ενός λιπαρού οξέος μικρής αλυσίδας που προάγει την υγεία του εντέρου.

Σε αυτή τη διαπίστωση κατέληξε μια ομάδα ερευνητών από το King’s College του Λονδίνου, διερευνώντας την επίδραση ολόκληρων και αλεσμένων αμυγδάλων στη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου. Η μελέτη τους δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition.

Αμύγδαλα αντί για… μάφινς

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε 87 υγιείς ενήλικες, οι οποίοι ήδη κατανάλωναν λιγότερες ποσότητες από τη καθημερινή συνιστώμενη ποσότητα διαιτητικών ινών και προτιμούσαν τα ανθυγιεινά σνακ.

Η δοκιμή τους διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η μία ομάδα άλλαξε τα ημερήσια σνακ τους με 56 γραμμάρια ολόκληρα αμύγδαλα, η άλλη με 56 γραμμάρια αλεσμένα αμύγδαλα, ενώ η ομάδα ελέγχου κατανάλωνε ενεργειακά ισοδύναμα μάφινς.

Διαπιστώθηκε ότι το βουτυρικό οξύ ήταν σημαντικά υψηλότερο στους καταναλωτές αμυγδάλων, σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν το μάφιν.

Το βουτυρικό οξύ είναι ένα λιπαρό οξύ μικρής αλυσίδας που αποτελεί την κύρια πηγή καυσίμου για τα κύτταρα που επενδύουν το παχύ έντερο. Όταν αυτά τα κύτταρα λειτουργούν αποτελεσματικά, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για να ευδοκιμήσουν τα βακτήρια του εντέρου, έτσι ώστε το τοίχωμα του εντέρου να ενισχυθεί και για να απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά.

Από την άλλη, η κατανάλωση των αμυγδάλων συνέβαλε και στη δυσκοιλιότητα. Αν και δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο χρόνο διέλευσης του εντέρου, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται η τροφή για να μετακινηθεί μέσα στο έντερο, οι καταναλωτές ολόκληρων αμυγδάλων είχαν επιπλέον 1,5 κινήσεις εντέρου την εβδομάδα σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες.

Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι η κατανάλωση ολόκληρων και αλεσμένων αμυγδάλων βελτίωσε τη διατροφή των ανθρώπων, εμπλουτίζοντάς την με μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά, σε σύγκριση με την ομάδα που κατανάλωνε τα μάφιν.

Ο επικεφαλής συγγραφέας καθηγητής Kevin Whelan, επικεφαλής του Τμήματος Διατροφικών Επιστημών στο King’s College του Λονδίνου σημείωσε ότι: «Τα μόρια, όπως το βουτυρικό οξύ, λειτουργούν ως πηγή καυσίμων για τα κύτταρα του παχέος εντέρου, ρυθμίζουν την απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών στο έντερο και συμβάλλουν στην ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πιστεύουμε ότι τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να ωφελήσει τον μεταβολισμό των βακτηρίων με τρόπο που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:58 Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα
21:48 Η «απίστευτη ημέρα» του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
21:41 Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία
21:31 Η στιγμή που ο διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έκαψαν τον ανιψιό, δύο γυναίκες στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία
21:09 Ο Γιώργος Κώτσηρας για τον προϋπολογισμό του 2026: Φέρνει φορολογική μεταρρύθμιση και στήριξη των νοικοκυριών
20:58 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξημερώματα Κυριακής φτάνουν με πλοίο στον Πειραιά οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη
20:46 Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους
20:27 Ο Προμηθέας μεγάλο διπλό επί του Πανιωνίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:19 Η Ολυμπιάδα λύγισε από την ισχυρή ΑΕΚ
20:10 Λιόνας: «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα»
20:00 Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ στο φινάλε του 2025
19:48 Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!
19:36 Ινδία: Τρομερά επεισόδια επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα, ΒΙΝΤΕΟ
19:24 Ο Έλον Μασκ…προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Πρώτη εντός έδρας ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:01 Περάσαμε μια βραδιά στη βίλα του Λαδόπουλου – Φωτογραφίες
18:50 Γκιλφόιλ: «Τυχερή που θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα»
18:40 Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ