Αυτοσχέδια ρόπαλα και συμπλοκή οπαδών στην Πανεπιστημιούπολη

Δυστυχώς ένα ακόμη επεισόδιο με συμπλοκή οπαδών σημειώθηκε χθες (10/2/2026) το βράδυ στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συμπλοκή ενεπλάκησαν δέκα άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 16χρονος και ένας 18χροος, με τον πρώτο να εντοπίζεται από αστυνομικούς κοντά στη Θεολογική σχολή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην Πανεπιστημιούπολη εντόπισαν και δύο αυτοσχέδια ρόπαλα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.

