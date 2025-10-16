Αυξήσεις ως και 1.036% στους νέους οπλίτες με το νέο ΦΕΚ, δείτε τι αλλάζει

Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 01/01/2026

Αυξήσεις ως και 1.036% στους νέους οπλίτες με το νέο ΦΕΚ, δείτε τι αλλάζει
16 Οκτ. 2025 12:21
Pelop News

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5516/15-10-2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το συνολικό ετήσιο ποσό των επιπλέον αποδοχών που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από εξοικονόμηση πόρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η νέα ΚΥΑ συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • Σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών.
  • Διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα.
  • Νέα κατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, με κατάργηση/συγχώνευση συγκεκριμένων κατηγοριών.

Συγκεκριμένα:

  • Οι οπλίτες θητείας, οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα μηνιαίες αποδοχές 8,80 €, με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 100€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και 50€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα. Πρόκειται για αύξηση 1.036% για τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και αύξηση 468% για τους αντίστοιχους που υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα.
  • Οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών λαμβάνουν 35,00€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 330%.
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο, λαμβάνουν 88,04€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 70%.
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με δύο τέκνα, λαμβάνουν 140,87€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 42%.
  • Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με τρία τέκνα, λαμβάνουν 234,78€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 250,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 7%.
  • Για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τριών, υφίσταται προσαύξηση κατά πενήντα (50,00) ευρώ.
  • Άγαμοι ορφανοί από ένα γονέα οπλίτες, λαμβάνουν 35,22€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 326%.
  • Άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες, λαμβάνουν 100,00€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση κατά 100%.

Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 01/01/2026

Δείτε όλη τη ΚΥΑ

kya-opliton

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
14:09 Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ