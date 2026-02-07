Αύξηση 117% του διαδικτυακού εκφοβισμού: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα παιδιά του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για το 2025

Ανησυχητική αύξηση καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (CSAM), η οποία αγγίζει το 40%, έχει καταγραφεί για το 2025, σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Ο διαδικτυακός δε εκφοβισμός εμφανίζει αύξηση 117% σε σχέση με το 2024.

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η προστασία προσωπικών δεδομένων κυριαρχούν στις κλήσεις που δέχτηκε η Γραμμή Βοήθειας Help-line.gr καθόλη τη διάρκεια του 2025, στοιχεία που αποτυπώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά παιδιά, έφηβοι, οι οικογένειές τους και οι εκπαιδευτικοί τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και αφορούν τη Γραμμή Βοήθειας SafeLine.gr, έγιναν 7.530 συνολικές αναφορές.

Αυτές αφορούν:

⦁ 47% των παράνομων αναφορών σχετίζεται με υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων

⦁ Αύξηση 40% στις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο σε σύγκριση με το 2024

⦁ Το παράνομο υλικό εντοπίζεται κυρίως σε φόρουμ και ανοικτές διαδικτυακές κοινότητες

⦁ 23,4% των παράνομων αναφορών αφορούσε περιπτώσεις οικονομικής απάτης

⦁ 180% αύξηση στις καταγγελίες που προωθήθηκαν σε πλατφόρμες, λόγω του ρόλου Trusted Flagger της SafeLIne.gr

Το 2025, το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων (CSAM) βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στην κορυφή των παράνομων αναφορών που δέχτηκε η SafeLine.gr . Από τις συνολικά 7.530 αναφορές, οι 1.008 κρίθηκαν παράνομες από τους αναλυτές της Γραμμής.

Εκτός από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός καταγράφει αύξηση 117% σε σχέση με το 2024. Προσωπικά δεδομένα και ψηφιακή εκπαίδευση παραμένουν ψηλά στις ανησυχίες. Σχέσεις, σεξουαλικότητα και πορνογραφία συνεχίζουν να απασχολούν έντονα, ενώ οι αναφορές για διαδικτυακή φήμη παρουσιάζουν αύξηση. Τέλος καταγράφονται περιστατικά σεξουαλικού εξαναγκασμού, ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης, ενώ θέματα αυτοτραυματισμού συνδέουν άμεσα το διαδίκτυο με την ψυχική υγεία.

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, τόσο στα διαδικτυακά παιχνίδια όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα για το οποίο απευθύνονται οικογένειες και εκπαιδευτικοί στη Γραμμή Βοηθείας. Οι περιπτώσεις που καταγράφονται κυμαίνονται από ήπιες δυσκολίες απομάκρυνσης από τις οθόνες, όπου τα παιδιά παραμένουν λειτουργικά, έως σοβαρότερες μορφές υπερβολικής χρήσης, που συνοδεύονται από απώλεια λειτουργικότητας, παραμέληση σχολικών υποχρεώσεων και περιορισμό κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Βιβή Φραγκοπούλου επισημαίνει: «Πίσω από κάθε καταγγελία υπάρχει ένα παιδί που χρειάζεται προστασία. Οταν σχεδόν οι μισές παράνομες αναφορές αφορούν υλικό παιδικής κακοποίησης, γίνεται σαφές ότι η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο δεν είναι επιλογή – είναι ευθύνη όλων μας. Η αναγνώριση της SafeLine ως Trusted Flagger ενίσχυσε ουσιαστικά τη δυνατότητά μας να παρεμβαίνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Ωστόσο, η αύξηση των καταγγελιών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης δείχνει ότι η πρόκληση παραμένει τεράστια και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και συλλογική προσπάθεια».

