Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ανεπαρκής, αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», «ψύχουλα» και «κοροϊδία»

Μεγάλες και έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού, με το σύνολο σχεδόν των παρεμβάσεων να κινείται στον άξονα ότι η ενίσχυση που εξαγγέλθηκε δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών. Από τη Χαριλάου Τρικούπη έως τον Περισσό και από τη Νέα Αριστερά έως τη Νίκη, το βασικό επιχείρημα είναι κοινό: ότι η ονομαστική αύξηση δεν αρκεί για να αντισταθμίσει το βάρος της ακρίβειας και τη διαρκή υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης.

Το ΠΑΣΟΚ, διά του Παύλου Χρηστίδη, έδωσε έμφαση στη συνολική εικόνα της οικονομίας και όχι μόνο στο ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό αυτής καθαυτής. Ο βουλευτής αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπεύθυνος του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ανακοίνωση του πρωθυπουργού «επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ», παραπέμποντας σε ευρωπαϊκά στοιχεία για την αγοραστική δύναμη και το επίπεδο των αμοιβών στην Ελλάδα. Στην ίδια γραμμή, περιέγραψε μια κοινωνική πραγματικότητα που, κατά την ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, επιβαρύνεται ολοένα περισσότερο από το κόστος στέγασης, τον κίνδυνο φτώχειας και τη δυσκολία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε έτσι να εντάξει την κυβερνητική εξαγγελία σε ένα ευρύτερο αφήγημα οικονομικής ασφυξίας, υποστηρίζοντας ότι «σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων». Παράλληλα, αντιπαρέβαλε το δικό της πολιτικό στίγμα, επαναφέροντας το αίτημα για ελεύθερες διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και για προσδιορισμό του κατώτατου μισθού μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η συζήτηση για τους μισθούς δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συνολική αρχιτεκτονική της αγοράς εργασίας και από την ανάγκη, όπως υποστηρίζει, για πιο δίκαιη ανάπτυξη.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ψίχουλα» η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος από το βήμα της Ολομέλειας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού «ψίχουλα» σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η εξαγγελία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και διερωτήθηκε «τι ακριβώς καλύπτουν 40 ευρώ μεικτά τον μήνα, όταν οι εργαζόμενοι έχουν ήδη χάσει πολλαπλάσια από την ακρίβεια;». Παράλληλα, επέμεινε ότι οι πολίτες δηλώνουν πως ζούσαν καλύτερα το 2019, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απουσία πολιτικής βούλησης να δώσει ουσιαστικές λύσεις, ενώ συνέδεσε την κριτική του με τις επιβαρύνσεις από την ακρίβεια, την υπερφορολόγηση και τα υπερκέρδη που, όπως είπε, συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

ΚΚΕ για κατώτατο μισθό: «Αύξηση κοροϊδία»

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους κινήθηκε το ΚΚΕ, το οποίο έκανε λόγο για «αύξηση κοροϊδία», υποστηρίζοντας ότι η νέα αναπροσαρμογή καταδικάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους να επιβιώνουν με καθαρές αποδοχές που δεν επαρκούν απέναντι στο κύμα ακρίβειας. Στην ανακοίνωσή του, ο Περισσός συνέδεσε ευθέως την κυβερνητική πολιτική με τις συνέπειες του πολέμου, τις πληθωριστικές πιέσεις και, όπως τονίζει, τη διεύρυνση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Υποστηρίζεται δε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, αλλά χρησιμοποιεί την ίδια την κρίση ως ευκαιρία για να ενισχύσει ένα μοντέλο που συμπιέζει τους μισθούς προς τα κάτω.

