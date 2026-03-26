Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα

Πριν ακόμη δουν στην πράξη τον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, περίπου 575.000 χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν την πρώτη αύξηση στο δώρο Πάσχα, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, στις 8 Απριλίου.

Με βάση τα νέα δεδομένα, το δώρο Πάσχα διαμορφώνεται στα 479,1 ευρώ, ενώ ο καθαρός μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 771,7 ευρώ, μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών (123 ευρώ) και φόρου μισθωτών υπηρεσιών (25,3 ευρώ).

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ επηρεάζει και τις προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες), με τις αποδοχές να διαμορφώνονται ως εξής:

Με μία τριετία: 1.012 ευρώ

Με δύο τριετίες: 1.104 ευρώ

Με τρεις τριετίες: 1.196 ευρώ

Στόχος τα 950 ευρώ έως το 2027 – Σωρευτική αύξηση 41,5% από το 2019

Η απόφαση της κυβέρνησης για τον νέο κατώτατο μισθό ελήφθη με βάση τις αντοχές της οικονομίας και των επιχειρήσεων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Όπως επισημαίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας πλέον τα 920 ευρώ, καταγράφοντας σωρευτική άνοδο 41,5% από το 2019.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η αύξηση δεν περιορίζεται στον βασικό μισθό, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τις τριετίες, τα επιδόματα και τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο. Στρατηγικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027 και ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ.

Αλυσιδωτές αυξήσεις και στο Δημόσιο

Η αύξηση επηρεάζει έμμεσα και το Δημόσιο, καθώς ο εισαγωγικός μισθός (κατηγορία ΥΕ) δεν μπορεί πλέον να υπολείπεται του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των 40 ευρώ μεταφέρεται οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.

Οι αποδοχές στο Δημόσιο διαμορφώνονται ανάλογα με την εκπαίδευση, την προϋπηρεσία, τα τέκνα και τη θέση ευθύνης. Ενδεικτικά:

Υπάλληλος ΔΕ με 30 χρόνια υπηρεσίας θα δει τον μισθό του να αυξάνεται από 1.310 σε 1.350 ευρώ

Υπάλληλος ΤΕ με αντίστοιχη προϋπηρεσία από 1.907 σε 1.947 ευρώ

Παράλληλα, οι χαμηλόμισθοι επωφελούνται και από το «ξεπάγωμα» των τριετιών από 1/1/2024. Οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά το 2024 θα αρχίσουν να «χτίζουν» προϋπηρεσία από το 2027, αποκτώντας προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες (μέγιστη αύξηση 30%).

Σημειώνεται ότι το καθεστώς των τριετιών μπορεί να ανασταλεί εκ νέου το 2027, εφόσον η ανεργία υπερβεί το 10%, ωστόσο προς το παρόν το ποσοστό κινείται κάτω από το 9%.

Αντιδράσεις από τη ΓΣΕΕ: «Ανεπαρκής η αύξηση»

Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας την αύξηση των 40 ευρώ περιορισμένη, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι η ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση συνεχίζει να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας, μεγάλο ποσοστό δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες.

Μάλιστα, το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι ο κατώτατος μισθός αξιοπρεπούς διαβίωσης για το 2026 θα έπρεπε να διαμορφώνεται στα 1.052 ευρώ μεικτά.

Η Συνομοσπονδία επαναφέρει το αίτημα για επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού δεν θα πρέπει να γίνεται μονομερώς από την κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο η αγοραστική δύναμη

Παρά την αύξηση, το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης παραμένει κρίσιμο, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλές επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει κατά πόσο η νέα αύξηση θα μπορέσει να ανακουφίσει ουσιαστικά τα νοικοκυριά ή αν θα απορροφηθεί από τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην αγορά.

