Κλειδώνει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού: Σήμερα οι ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο

Στις 11:00 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο, με κύριο αντικείμενο την επικύρωση και ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού. Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων οικονομικών μέτρων στήριξης, με στόχο την αναπλήρωση των εισοδηματικών απωλειών από τις πληθωριστικές πιέσεις και τις επιπτώσεις των διεθνών συρράξεων.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, και του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, το βασικό σενάριο προβλέπει τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά (περίπου 772 ευρώ καθαρά). Εναλλακτικά, εξετάζεται μια πιο συντηρητική προσέγγιση στα 910 ευρώ, ενώ το σενάριο για 930 ευρώ φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενίσχυση των εργαζομένων και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για την έκτη αύξηση από το 2022. Στόχος παραμένει η σταδιακή άνοδος του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027, με τον μέσο μισθό να προσεγγίζει ήδη το ορόσημο των 1.500 ευρώ που είχε τεθεί προεκλογικά.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι από το 2019, ο κατώτατος μισθός έχει καταγράψει συνολική άνοδο 35,4% (από τα 650 στα 880 ευρώ προ της νέας αύξησης). Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε:

Επιπλέον 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση για τους αμειβόμενους με τα κατώτατα όρια.

Αυτόματη αναπροσαρμογή τριετιών και σειράς κοινωνικών επιδομάτων που συνδέονται με τον βασικό μισθό.

Μεγαλύτερο όφελος για τους νέους κάτω των 30 ετών, λόγω των ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων και του αφορολόγητου ορίου.

Με την επικείμενη αύξηση, η συνολική ενίσχυση θα ισοδυναμεί με την προσθήκη πέντε επιπλέον βασικών μισθών του 2019 σε ετήσια βάση για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Υπουργικό: Ευρύτερη ατζέντα και Ταμείο Ανάκαμψης

Πέραν του μισθολογικού, στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης:

Ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις διεθνείς εξελίξεις

Προγραμματισμός ολοκλήρωσης οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως 31 Αυγούστου 2026 (εισήγηση Νίκου Παπαθανάση)

Παρουσίαση νομοσχεδίου για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου από τον Θάνο Πλεύρη

Νομοσχέδιο για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τη Λίνα Μενδώνη

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για συμβάσεις πίστωσης και εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Τάκης Θεοδωρικάκος)

Εφαρμογή κανονισμού για τη μείωση κόστους ανάπτυξης δικτύων Gigabit (Δημήτρης Παπαστεργίου)

Ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας από τη Σοφία Ζαχαράκη

