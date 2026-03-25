Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου – Πλέγμα μέτρων ενίσχυσης εισοδήματος, τι αλλάζει για εργαζόμενους και Δημόσιο

Την εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026, θα παρουσιάσουν αύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Στόχος της κυβέρνησης παραμένει ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Διαβάστε επίσης: Την Πέμπτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, «κλειδώνει» ο κατώτατος μισθός

Από το 2019, όταν ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 650 ευρώ, μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί συνολική αύξηση 35,4%, φτάνοντας στα 880 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με τον βασικό μισθό έχουν λάβει επιπλέον εισόδημα ισοδύναμο με πέντε βασικούς μισθούς του 2019 (3.220 ευρώ ετησίως).

Οι πέντε προηγούμενες αυξήσεις έχουν υπερκαλύψει τον πληθωρισμό της περιόδου, ενισχύοντας το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων, ενώ παράλληλα η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της πορεία. Τον Ιανουάριο 2026 διαμορφώθηκε στο 7,7% – το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008 – καταγράφοντας μείωση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια (υψηλό 16ετίας), ενώ από το 2019 έως το 2025 δημιουργήθηκαν πάνω από 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Δείτε ακόμα: Καύσιμα: Ανακούφιση, αλλά όχι λύση , τι λένε παράγοντες της αγοράς για τα μέτρα της κυβέρνησης

Πλέγμα μέτρων ενίσχυσης εισοδήματος

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εντάσσεται σε ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, μεταξύ των οποίων η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ψηφιακή κάρτα εργασίας που έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, η οριζόντια μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και η σωρευτική μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωρίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, μία από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας αφορά τον κλάδο του επισιτισμού και προβλέπει αυξήσεις έως 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Συμπαρασυρόμενες παροχές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει αυτόματα προς τα πάνω μια σειρά επιδομάτων και παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, καθώς και τα «ξεπαγωμένα» επιδόματα τριετιών για παλαιότερους εργαζόμενους. Επηρεάζεται επίσης η προσαύξηση για υπερωριακή απασχόληση.

Το μέτρο αφορά και τον δημόσιο τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστούν αναλογικά. Οι βελτιώσεις θα φανούν από τη μισθοδοσία του Απριλίου.

