Καύσιμα: Ανακούφιση, αλλά όχι λύση , τι λένε παράγοντες της αγοράς για τα μέτρα της κυβέρνησης

Μπροστά στη μεγάλη αύξηση που έχει καταγραφεί στα καύσιμα λόγω του πολέμου, η οποία απειλεί να εκτροχιάσει την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολλούς τομείς και να προκαλέσει ανακατατάξεις σε ολόκληρη την οικονομία, η κυβέρνηση προχώρησε χθες στην ανακοίνωση μέτρων ελάφρυνσης χιλιάδων πολιτών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παροχή Fuel Pass, επιδότηση στο diesel κίνησης, παρεμβάσεις για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων.

Τα μέτρα αφορούν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση διατηρεί και άλλα μέτρα ως εφεδρεία για το επόμενο διάστημα, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τερματιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Κρατάμε εφεδρείες, εάν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνα» δήλωσε, ο Μητσοτάκης.

Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, καθώς και από τη φορολόγηση των κερδών παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατ. ευρώ.

Η αγορά, όπως φαίνεται, υποδέχθηκε τα μέτρα με επιφύλαξη. Εκπρόσωποι κλάδων, που μίλησαν στην «Π», ανέφεραν ότι τα μέτρα δεν λύνουν το μεγάλο πρόβλημα των υπέρογκων αυξήσεων, αλλά προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση.

Είναι αλήθεια, πάντως, ότι ειδικά για το diesel, το οποίο μέσα σε διάστημα 20 ημερών έχει καταγράψει αύξηση άνω του 25%, η επιδότηση θα συμβάλει μόνο για λίγες ημέρες στην ανακούφιση των οδηγών, οι οποίοι βλέπουν πλέον τα ΙΧ να γεμίζουν με πάνω από 100 ευρώ, αντί για 70-80 ευρώ μέχρι πρόσφατα.

Να σημειωθεί ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους είναι διευρυμένα, ενώ για τις οικογένειες με παιδιά θα είναι, κατ’ αναλογία, αντίστοιχα με εκείνα που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», καλύπτοντας περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Οπως αναφέρθηκε, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, στόχος είναι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις να ανοίξει εντός της εβδομάδας, ενώ οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τα μέσα Απριλίου. Επίσης ξεκαθαρίστηκε ότι για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μικρή χαρακτηρίζεται η βοήθεια προς τον αγροτικό κόσμο, σύμφωνα με την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιοπούλου, η οποία μίλησε στην «Π», σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

Η Αθηνά Ηλιοπούλου τόνισε: «Το 15% δεν καλύπτει την αλματώδη αύξηση που έχει υπάρξει στα λιπάσματα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, έστω και σε μικρό βαθμό, θα βοηθήσει τους συναδέλφους.

Βεβαίως, είναι κρίσιμο να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση πότε θα ισχύσει η επιδότηση: αν θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής ή αναδρομικά από τις αρχές του έτους γιατί οι περισσότεροι έχουν κάνει προμήθειες για τις καλλιέργειές τους.

Επίσης, θετική είναι και η επιδότηση για το diesel, όμως και εδώ, σε σχέση με τη μεγάλη αύξηση που έχουμε δει, η συμβολή της είναι περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, θα δώσει μια μικρή ανακούφιση».

ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κλάδος που αφορά άμεσα τα μέτρα της κυβέρνησης είναι αυτός των καυσίμων, ο οποίος υποδέχθηκε τις ανακοινώσεις με χλιαρότητα, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί του, δεν λύνουν το πρόβλημα.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Πάτρας, Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, υπογράμμισε: «Είναι καλοδεχούμενη οποιαδήποτε επιδότηση, ωστόσο, δεν λύνει το πρόβλημα. Τις τελευταίες ημέρες έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κατά 60 λεπτά. Αν επιδοτηθεί κατά 20 λεπτά, δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα, παρά μόνο προσφέρει μια πρόσκαιρη ανακούφιση.

Μάλιστα, αν σε λίγες ημέρες αυξηθεί εκ νέου η τιμή του πετρελαίου κατά 10-20 λεπτά, η επιδότηση δεν θα έχει ουσία.

Επίσης, η επιδότηση των 50 ευρώ είναι μικρή, κατά την άποψή μας, όταν η τιμή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο αγγίζει πλέον τα 2,1 ευρώ ανά λίτρο. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τις ανατιμήσεις και εμείς, ως πρατηριούχοι, είμαστε αυτοί που καθημερινά εισπράττουμε τη δυσαρέσκειά τους».

ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ

Η «Π» ζήτησε και την άποψη του προέδρου του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργου Λεχουρίτη -με καταγωγή από τα Καλάβρυτα-, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Λεχουρίτης τόνισε:

«Με βάση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η κυβέρνηση, αντί να επιβάλει πλαφόν στα διυλιστήρια, επιδοτεί εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να μη δηλώνουν όσα πρέπει, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, οι οποίοι δηλώνουν τα πάντα μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Συμπερασματικά, διαφωνούμε με τα μέτρα της κυβέρνησης και την πολιτική της. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να παρέμβει στη ρίζα του κακού, που είναι ο ΕΦΚ, και να μειώσει τις τιμές στα διυλιστήρια, κάτι που δεν κάνει.

Και κάτι τελευταίο: με παράδειγμα τις μεγάλες αυξήσεις στον μπακαλιάρο ενόψει της 25ης Μαρτίου, βλέπουμε ότι κάθε κλάδος λειτουργεί ανεξέλεγκτα, καθώς δεν υπάρχει επαρκής ελεγκτικός μηχανισμός και δεν πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να συμμορφωθεί η αγορά».

