Αγαπηδάκη: Σε εφαρμογή από σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους

Στην έναρξη του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και στην πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος για την εποχική γρίπη, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews.

Όπως ανακοίνωσε, από σήμερα ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος για την παχυσαρκία, το οποίο αφορά συνολικά 30.000 ενήλικες δικαιούχους. Πρόκειται για πολίτες που έχουν ήδη υποβληθεί σε δωρεάν καρδιαγγειακές εξετάσεις και πληρούν τα κριτήρια ένταξης, με δείκτη μάζας σώματος άνω του 37% και 40%.

Σύμφωνα με την κα Αγαπηδάκη, τις πρώτες ημέρες θα αποσταλούν γραπτά μηνύματα (SMS) στους δικαιούχους με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, προκειμένου να επισκεφθούν γιατρό ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές. Οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση τόσο σε δωρεάν φαρμακευτική αγωγή όσο και σε διατροφική συμβουλευτική, με στόχο τη μείωση βάρους και τη βελτίωση της συνολικής υγείας τους. Όπως διευκρινίστηκε, η συμμετοχή στη διατροφική παρακολούθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια υπουργός αναφέρθηκε στην πορεία των εμβολιασμών για την εποχική γρίπη, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Όπως επισήμανε, η γρίπη παρουσιάζει αυξημένη ένταση φέτος, ενώ υπενθύμισε ότι το εμβόλιο διατίθεται δωρεάν από τα φαρμακεία και συνταγογραφείται μόνο για το ενισχυμένο σκεύασμα που αφορά άτομα άνω των 65 ετών.

Η κα Αγαπηδάκη υπογράμμισε επίσης ότι ο κορονοϊός εξακολουθεί να κυκλοφορεί και συνέστησε τον εμβολιασμό σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα και ανοσοκαταστολή, διευκρινίζοντας ότι τα εμβόλια για τη γρίπη και την Covid-19 μπορούν να χορηγούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναφορά έγινε και στα επόμενα προγράμματα πρόληψης που σχεδιάζονται από το υπουργείο Υγείας. Όπως γνωστοποίησε, αμέσως μετά τις γιορτές αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία, ενώ για το 2026 έχουν προγραμματιστεί δράσεις πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος.

Τέλος, η αναπληρώτρια υπουργός έκανε λόγο και για τα ανησυχητικά στοιχεία που αφορούν τον αυτοτραυματισμό παιδιών και νέων, επισημαίνοντας ότι μέσω των νέων δομών ψυχικής υγείας καταγράφονται περιστατικά ακόμη και σε μικρές ηλικίες, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και στήριξης.

Πηγή: ΕΡΤnews

