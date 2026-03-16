Αγιά: Έτοιμη μέσα σε έναν μήνα η νέα δομή – Τι είπε ο Πλεύρης και για το Ηράκλειο

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η νέα δομή στην Αγιά, σύμφωνα με όσα ανέφερε το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action24. Όπως είπε, ο εξοπλισμός έχει ήδη μεταφερθεί, ενώ έχει υπάρξει και συμφωνία ώστε ο χώρος να τεθεί το επόμενο διάστημα σε λειτουργία ως προσωρινή δομή.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η εγκατάσταση θα είναι πλήρως έτοιμη εντός του επόμενου μήνα, στις συνθήκες που, όπως ανέφερε, επιδιώκει το υπουργείο. Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ηρακλείου, λέγοντας πως έχουν ήδη επιλεγεί κάποιοι χώροι και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις για το πού θα δημιουργηθεί η προσωρινή δομή στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση και με άλλες περιφερειακές ενότητες, όχι για τη δημιουργία νέων δομών, αλλά για να υπάρχει δυνατότητα πρώτης διαχείρισης σε περίπτωση παράνομης εισόδου μεταναστών. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ύπαρξη δομών δεν συνιστά αποδοχή μεταναστευτικών ροών, επιμένοντας πως οι δομές από μόνες τους δεν αποτελούν λύση.





