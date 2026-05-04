Αγία Βαρβάρα: Απειλούσε οδηγούς ταξί με μαχαίρι, συνεργός του προσπαθούσε να τους πνίξει από το πίσω κάθισμα με ζώνη ασφαλείας!

Στην Αγία Βαρβάρα τον φόβο και τον τρόμο σκόρπιζε 25χρονος – μέλος συμμορίας – που συνελήφθη για ληστείες μέσα σε ταξί, ο οποίος μαζί με συνεργό του, απειλούσε τους οδηγούς με μαχαίρι όσο ο άλλος προσπαθούσε να τους πνίξει από το πίσω κάθισμα με ζώνη ασφαλείας ή ακόμη και με τα χέρια του.

Τα ηλεκτρικά πατίνια στο στόχαστρο της Τροχαίας: Παραβατική συμπεριφορά ένας στους τρεις οδηγούς

Μέσα σε ένα μήνα τα μέλη της συμμορίας λήστεψαν τουλάχιστον 6 οδηγούς ταξί, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας με θύματα της να περιγράφουν το πώς μια απλή κούρσα μέρα μεσημέρι εξελισσόταν σε ένοπλη ληστεία.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον έξι περιπτώσεις ληστειών με την ίδια μεθοδολογία. Η πρώτη κρούση έγινε στις 25 Μαρτίου στις 8.30 το απόγευμα στην οδό Λυκούργου.

Μιλώντας στο Live News, μια 54χρονη οδηγός μίλησε περιέγραψε τις σκηνές τρόμου που βίωσε στα χέρια των κακοποιών: «Ο ένας από πίσω με έπιασε από το λαιμό και ο άλλος από την θέση του συνοδηγού με απειλούσε με μαχαίρι. Ζώνη δεν μου τράβηξε εμένα. Μου είχε βάλει το χέρι του στον λαιμό. Με έσφιγγε με το χέρι του. Και με έσφιγγε με το μαχαίρι εδώ στα πλευρά. Μετά μόλις βγήκαν από το ταξί, ναι έφερα αντίσταση. Τους έβριζα εγώ αυτούς μήπως γυρίσουν πίσω. Τρεχάλα αυτοί και έμαθα ότι έκαναν και σε άλλα παιδιά».

Από τη γυναίκα άρπαξαν περίπου 180 ευρώ, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Την 3η φορά που έδρασαν, λήστεψαν οδηγό ταξί σε κεντρικότατο σημείο της Αγίας Βαρβάρας μέρα μεσημέρι αδιαφορώντας για το ποιος μπορεί να τους δει.

Ο τρόπος δράσης τους

Η μέθοδος με την οποία δρούσαν οι ληστές ήταν πάντα ίδια. Δύο νεαροί γύρω στα 25 παρίσταναν τους πελάτες, επιβιβάζονταν σε ταξί. Ήταν ήρεμοι και ομιλητικοί και μάλιστα για να μην κινήσουν τις υποψίες προπλήρωναν και το αντίτιμο της διαδρομής.

Συνολικά από 6 επαγγελματίες ταξί κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 1.035 ευρώ. Ο ένας δράστης καθόταν πάντα στο πίσω κάθισμα και ήταν αυτός που περνούσε τη ζώνη ασφαλείας γύρω από τον λαιμό του οδηγού και τον ακινητοποιούσε.

Ο δεύτερος από τη θέση του συνοδηγού τον απειλούσε με μαχαίρι ή ακόμη και με όπλο. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε και τρίτος συνεργός.

Η συμμορία φαίνεται πως δεν είχε ωράριο. Στις 19 Απριλίου, χτύπησαν πρωινές ώρες. Και συγκεκριμένα στις 11 παρά 20 το πρωί. Σε γειτονιά της Αγίας Βαρβάρας στην οδό Τσακάλωφ. Αυτή τη φορά οι δράστες ήταν 3 και άρπαξαν με τη χρήση βίας το ποσό των 250 ευρώ. Δύο μέρες μετά στην οδό Ματσούκα μέρα μεσημέρι έκλεψαν από έναν άλλον 300 ευρώ. Και ένα 24ωρο αργότερα στην ίδια οδό πάλι άρπαξαν από το 6ο κατά σειρά θύμα τους 110 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί το πρωί της 27ης Απριλίου, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν στην Αγία Βαρβάρα να επιβαίνει σε ταξί, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία, ενώ από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι, μαζί με συνεργό του, από τον Μάρτιο προσποιούνταν τους πελάτες ταξί και οδηγούσαν τους οδηγούς σε απομονωμένα σημεία, όπου τους απειλούσαν και τους λήστευαν.

Παράλληλα, ο 26χρονος συνεργός του διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται από τις αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



