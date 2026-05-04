Τα ηλεκτρικά πατίνια στο στόχαστρο της Τροχαίας: Παραβατική συμπεριφορά ένας στους τρεις οδηγούς

Συνολικά στην Αθήνα διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 135 παραβάσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 34%

04 Μάι. 2026 17:45
Pelop News

Πολύ σημαντικούς και εντατικούς ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής σε όλο το λεκανοπέδιο, θέτοντας στο επίκεντρο δύο βασικές παραβάσεις: τη μη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η τριήμερη εξόρμηση, που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ανέδειξε σημαντική έκταση της παραβατικότητας. Συνολικά διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 135 παραβάσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 34%, δηλαδή πάνω από ένας στους τρεις οδηγούς διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τη νομοθεσία.

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων αφορά τη μη χρήση κράνους. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Τα στοιχεία καταδεικνύουν χαμηλό βαθμό συμμόρφωσης σε βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, ενώ η παρουσία περιστατικών μέθης, αν και περιορισμένη, επιβεβαιώνει ότι ορισμένοι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν τα πατίνια ως κανονικά οχήματα.

Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Αττική, κυρίως λόγω της ευκολίας και του χαμηλού κόστους μετακίνησης. Ωστόσο, η συνύπαρξή τους με αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζούς καθιστά αναγκαία την τήρηση βασικών κανόνων ασφάλειας.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με έμφαση σε περιοχές και ώρες αυξημένης κυκλοφορίας, προκειμένου να περιοριστεί η παραβατικότητα και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε βασικές οδικές αρτηρίες.

