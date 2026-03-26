Άγιον Όρος: Επιμένει η σεισμική ακολουθία, καθησυχαστικός αλλά επιφυλακτικός ο Παπαζάχος

Καθησυχαστικός ως προς τη γενική εικόνα, αλλά ταυτόχρονα σαφής ότι απαιτείται εγρήγορση, εμφανίστηκε ο καθηγητής Σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, σχολιάζοντας τη σεισμική δραστηριότητα που συνεχίζεται στην περιοχή του Αγίου Όρους. Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται για ένα νέο ή απρόσμενο φαινόμενο, αλλά για μια ακολουθία που εξελίσσεται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με σεισμούς που κατά διαστήματα έχουν ξεπεράσει και τα 5 Ρίχτερ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι πρόσφατες δονήσεις εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο και εντοπίζονται στις νότιες ακτές του Αγίου Όρους, στο δυτικό τμήμα, κοντά στις Μονές Δοχειαρίου και Κωνσταμονίτου. Εκεί, όπως σημείωσε, το βασικό ζήτημα δεν αφορά μόνο τη σεισμική δραστηριότητα καθαυτή, αλλά και την ευαισθησία των κτιρίων της περιοχής, καθώς πρόκειται για ιστορικά και μνημειακά οικοδομήματα που είναι πιο ευάλωτα σε μικροζημιές, όπως ρωγμές ή πτώσεις στοιχείων.

Ο χθεσινός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, προκαλώντας αναστάτωση, χωρίς πάντως να προκύπτει μέχρι στιγμής εικόνα σοβαρής γενικευμένης καταστροφής. Σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συγκεκριμένη δόνηση άφησε κάποιες μικροεπιπτώσεις στην περιοχή, ακριβώς επειδή η ακολουθία επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Κώστας Παπαζάχος διευκρίνισε ακόμη ότι αυτού του τύπου οι σμηνοσειρές δεν είναι άγνωστες στην Ελλάδα και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν πολλούς μήνες ή και περισσότερο. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ακολουθίες που στο παρελθόν κράτησαν για ιδιαίτερα μεγάλο διάστημα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ασυνήθιστο να καταγράφονται σεισμοί παρόμοιου μεγέθους χωρίς να αναδεικνύεται ξεκάθαρα ένας κύριος σεισμός.

Εκεί όπου στάθηκε ιδιαίτερα ήταν στο γεγονός ότι η περιοχή του Αγίου Όρους δεν διαθέτει πλούσιο ιστορικό σεισμολογικών δεδομένων ούτε καλά χαρτογραφημένα ρήγματα, κάτι που δυσκολεύει την ασφαλή εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου. Όπως εξήγησε, οι επιστήμονες έχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για ρήγμα παράλληλο με τις ακτές και ότι οι μηχανισμοί του παραπέμπουν σε κανονικό ρήγμα, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για πιο ασφαλή συμπεράσματα. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα αν θα υπάρξει ή όχι μεγαλύτερος σεισμός, χωρίς όμως και να αποκλείεται πλήρως αυτό το ενδεχόμενο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κατάσταση των κτιρίων. Όπως τόνισε, πρόκειται για κατασκευές ιστορικές και μνημειακές, χτισμένες με παραδοσιακές τεχνικές, οι οποίες δεν διαθέτουν τη δομική επάρκεια σύγχρονων οικοδομών. Αυτό κάνει τη διαχείριση της κατάστασης πιο σύνθετη, καθώς ακόμη και δονήσεις μέτριου μεγέθους μπορεί να επιφέρουν φθορές ή να αυξήσουν τον κίνδυνο σε δευτερεύοντες και ήδη επιβαρυμένους χώρους.

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε επίσης ότι ο σεισμός της 25ης Μαρτίου δεν μπορεί, με τα σημερινά δεδομένα, να χαρακτηριστεί με βεβαιότητα ως κύριος σεισμός. Όπως σημείωσε, σε μια σμηνοσειρά καταγράφονται σεισμοί κοντινών μεγεθών, χωρίς να ξεχωρίζει απαραίτητα ένας κυρίαρχος. Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς στο Άγιον Όρος, όπως είπε, οφείλουν να κινηθούν με σχέδιο διαχείρισης που να καλύπτει τόσο το πιθανότερο σενάριο της συνέχισης της ακολουθίας όσο και το λιγότερο πιθανό αλλά υπαρκτό ενδεχόμενο ισχυρότερης δόνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέστησε να αποφεύγεται η χρήση δευτερευόντων χώρων ή κτισμάτων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πτώσεις στοιχείων. Από την πλευρά της, η Πολιτική Διοίκηση του Αγίου Όρους ανέφερε ότι, με βάση την πρώτη εικόνα, δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί σοβαρά πλήγματα στα μνημειακά κτίρια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.

